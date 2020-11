Aurelian Badulescu a postat o poza cu Iohannis in chipul lui Hitler. Liberalii cer PSD sa il excluda pe fostul viceprimar al Capitalei

In descrierea imaginii, Aurelian Badulescu il ataca direct pe presedinte : "Iohannissimul e acea doctrina de distrugere a identitatii nationale si de renastere a internationalismului marxist. Printr-o serie de masuri politice, doctrina fixeaza principiile de baza ale cedarii Suveranitatii nationale. Aceasta vizeaza punerea la dispozitia cuplului Merkel-Macron a intregii resurse umane si naturale a Romaniei".Liberalii au reactionat rapid si au cerut liderilor PSD excluderea din partid a lui Aurelian Badulescu."Atacurile suburbane ale unor reprezentanti ai PSD la adresa presedintelui Klaus Iohannis sunt revoltatoare si depasesc orice limita a polemicii politice, aducand atingere demnitatii umane prin retorica degradanta promovata. Astazi a fost randul fostului viceprimar al Capitalei, Aurelian Badulescu, mana dreapta a Gabrielei Firea, sa lanseze pe o retea de socializare o imagine abjecta, in care sunt folosite simboluri care apartin unui regim dictatorial si criminal din istoria Europei. Somam conducerea PSD sa ia de urgenta decizia de excludere din partid a lui Aurelian Badulescu si sa se delimiteze explicit si fara echivoc de mesajele promovate de acesta", se arata intr-un comunicat al PNL Mai mult, PNL cere ca organele abilitate sa intervina atat in cazul lui Aurelian Badulescu, cat si in cazul altor reprezentanti ai PSD care au distribuit postarea acestuia."Organelor abilitate sa se sesizeze cu privire eventualele fapte penale savarsite de Aurelian Badulescu, precum si de alti reprezentanti ai PSD care au distribuit mesajele acestuia de pe o pagina de socializare, in raport cu prevederile Legii 217/2015 si a OUG 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii".Citeste si: VIDEO Iohannis: Campania de vaccinare - chestiune de securitate nationala. Luni, sedinta cu ministrii Apararii, de Interne si Sanatatii