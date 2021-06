Ministrul Bogdan Aurescu a participat la reuniunea de pregatire a Summitului NATO din 14 iunie

Potrivit sursei citate, ministrii aliati au abordat pe larg deciziile pachetului NATO 2030, ce urmeaza a fi adoptate cu acel prilej. De asemenea, au fost discutate evolutiile mediului regional de securitate, amenintarile generate de Rusia, precum si viitorul relatiei NATO-Afganistan.Ministrul Bogdan Aurescu s-a referit la procesul de reflectie NATO 2030 si decizia care se prefigureaza la Summit privind elaborarea unui nou Concept Strategic aliat, apreciind ca aceste procese vor oferi Aliantei viziunea strategica necesara cresterii rolului NATO ca alianta politico-militara, se arata intr-un comunicat transmis de MAE.Seful diplomatiei romane a subliniat, in context, necesitatea consolidarii dimensiunii politice a Aliantei si a intaririi acesteia din punct de vedere militar. Din aceasta ultima perspectiva, ministrul Aurescu a pledat pentru consolidarea posturii NATO de descurajare si aparare, fiind necesara o crestere a prezentei aliate la Marea Neagra, in sudul Flancului Estic, dar si intensificarea sprijinului pentru partenerii NATO, masuri cu atat mai necesare in contextul actual de securitate din Vecinatatea Estica, marcat de actiunile recente ale Rusiei in regiune, inclusiv legate de Ucraina, si pe fondul consolidarii sale militare la Marea Neagra, respectiv al sprijinului pentru Belarus, mentioneaza sursa citata.De asemenea, ministrul Afacerilor Externe a reiterat pozitia Romaniei de sustinere a politicii NATO de largire a Aliantei.In acelasi timp, ministrul Bogdan Aurescu a evidentiat necesitatea cresterii si substantierii rolului NATO in domeniul rezilientei. Astfel, oficialul roman a informat cu privire la inaugurarea, luni, 31 mai, la Bucuresti, de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , a Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, inclusiv in prezenta Secretarului General Adjunct al NATO.Ministrul Aurescu a subliniat ca Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta reprezinta o initiativa strategica concreta a Romaniei, ce va contribui la consolidarea rezilientei NATO, a aliatilor si a partenerilor Aliantei, precum si a UE, a statelor membre si a partenerilor UE si a adresat invitatia catre Aliati de a participa la activitatile Centrului de la Bucuresti.Totodata, se arata in comunicatul MAE, cu privire la viitorul relatiei NATO-Afganistan, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat importanta continuarii angajamentului politic si a asistentei aliate pentru acest stat si, de asemenea, a incurajat continuarea eforturilor de stimulare a negocierilor intra-afgane in vederea asigurarii unei paci durabile.