Ministrul de Externe anunta o noua strategie pentru a scadea rata mare de refuz a vizelor pentru SUA. "Este de de 9-10%, limita fiind 3%"

Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu , explica faptul ca romanii intra in continuare in categoria cetatenilor care au nevoie de viza pentru a calatori in Statele Unite ale Americii din cauza unei legislatii adoptate de Congresul American, iar in aceste coditii executivul SUA nu are "marja de manevra" in privinta modificarilor."Este, pana la urma, rezultatul unei legislatii americane, care este destul de stricta si care prevede o serie de conditii. Noi am indeplinit toate aceste conditii prevazute de legislatia americana, cu exceptia conditiei care se refera la rata refuz. Plafonul ratei de refuz prevazut de legislatia americana - adica transpus in procente numarul de vize care nu sunt acordate atunci cand se fac aplicatii pentru aceste vize de scurta sedere in Statele Unite - plafonul acesta este de trei la suta din numarul total de solicitari.In momentul de fata, noi nu suntem la acest plafon . In momentul de fata suntem in jur de 9-10 la suta, or, aceasta situatie nu este imputabila nici autoritatilor romane, nici autoritatilor americane, ci se refera exact la situatia neindeplinirii conditiilor de catre cetatenii romani, fiecare in parte, care aplica pentru a obtine viza", a afirmat Bogdan Aurescu duminica, la emisiunea Insider Politic difuzata de Prima Tv.Ministrul de Externe a adaugat ca a discutat subiectul vizelor cu oficiali americani, iar in perioada "imediat urmatoare" vor lucra "pentru a decela exact care sunt aceste motive pentru care sunt refuzate in jur de 9-10% dintre vizele cerute de cetateni romani", iar in functie de acestea va avea loc o campanie de informare comuna, astfel incat romanii sa stie care sunt conditiile de intrare in SUA si sa nu aplice daca nu au sanse de a obtine viza."Atunci, daca fiecare cetatean roman stie exact daca se incadreaza sau nu in acesti parametri, stie sa nu faca o astfel de cerere daca ea nu are sanse sa fie acceptata si in felul acesta procentul de refuz va scadea", a explicat ministrul.Aurescu a mentionat ca, de-a lungul discutiilor cu oficiali americani, au fost luate in discutie posibilitatea de exceptare de la rata de 3% sau varianta in care sa se poata admite intrarea cetatenilor unui stat puternic aliat, partener strategic important al SUA, insa aceste initiative "nu au avut foarte mult succes in Congres", iar dupa schimbarea legislativului american, nu au fost pastrate ca initiative pe agenda Congresului.