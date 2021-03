Inca un tronson din drumul expres Craiova-Pitesti a primit unda verde. Cati bani vor fi alocati pentru lotul de 31,7 kilometri

"Unda verde pentru lotul 3 al Drumului Expres Craiova-Pitesti. Inca un pas important pentru finalizarea drumului expres Craiova-Pitesti: astazi am semnat autorizatia de construire pentru Lotul 3 Slatina - Colonesti, cu o lungime de 31,7 kilometri. Incep lucrarile! Constructorul aici este aceeasi firma romaneasca care s-a mobilizat exemplar si pe Lotul 2 Slatina-Bals al proiectului, unde lucrarile sunt in grafic si sunt preconizate sa se incheie la finalul anului. Contractul de pe Lotul 3 valoreaza 670 de milioane de lei, iar banii provin din fonduri europene nerambursabile. Chiar daca perioada de executie a lucrarilor este de 2 ani, avem promisiunea constructorului ca acestea ar putea fi gata mai repede, adica in 2022", a scris ministrul Transporturilor pe pagina sa de Facebook Acesta a subliniat ca Drumul Expres Craiova - Pitesti , cu peste 760 de milioane de lei alocate anul acesta, este unul dintre cele mai bine finantate proiecte de investitii din Romania."In total, pe Drumul Expres Craiova - Pitesti se lucreaza acum in plin pe aproape 90 km pe loturile 1, 2 si 3. Doar pe lotul 1 mai trebuie finalizate cat de curand exproprierile pe 3 km de traseu relocat, pentru a putea incepe si acolo lucrarile. Pe Lotul 4 acum 2 saptamani a fost desemnata castigatoare aceeasi firma romaneasca de pe loturile 2 si 3, dar au fost depuse contestatii de o firma chinezeasca. Asteptam un raspuns rapid de la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si ne dorim sa semnam contractul si pe acest lot cat mai curand", a subliniat Drula.Drumul Expres Craiova-Pitesti va deservi in conditii bune traficul de tranzit international, de marfuri si persoane de pe teritoriul Romaniei, asigurand mobilitatea si conectivitatea regiunii sud-vestice a tarii cu reteaua nationala TEN-T Core.Proiectul prevede constructia a 121,185 kilometri de drum expres nou cu profil 2x2, incluzand constructia a 10 noduri rutiere, 75 poduri/pasaje, 26 de intersectii nivel divizat fara acces, 4 parcari de scurta durata, 4 spatii de servicii, 3 centre de intretinere si de deszapezire, conform datelor publicate pe site-ul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Drumul Expres Craiova - Pitesti este impartit in 4 tronsoane, iar contractul pentru proiectarea si constructia tronsonului 3 a fost semnat cu Asocierea SC SA&PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL.