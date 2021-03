A7, prima autostrada din Romania cu perdea forestiera. Proiectul va avea si statii de incarcare pentru masinile electrice

Cristian Ghinea a fost intrebat vineri, 19 martie, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul sedintei de Guvern, daca pe Autostrada A7 ar putea exista piste de biciclete "Cred ca cineva a facut exces de zel acolo. S-a spus candva in trecut ca autostrazile trebuie sa fie verzi. Ele nu pot fi verzi ca atare, pe anexa de la regulament, investitia eventuala in perdele sau in piste de bicicleta este verde, dar nu autostrada ca atare.Deci, A7 va avea perdea forestiera, prima autostrada care va avea asa ceva, A7 va avea statii de incarcare autovehicule electrice, A7 nu va avea pista de biciclete pentru ca ar fi stupid sa construiesti piesa de bicicleta de-a lungul autostrazii. Eu nu m-as plimba pe langa o autostrada unde trece camionul cu 120 la ora. A fost o idee care a ramas in sistem de a face autostrazi la genul asta, nu se va intampla", a afirmat Cristian Ghinea.