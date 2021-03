Sectorul lipsa din autostrada Lugoj-Deva primeste 1,2 miliarde de lei. Primarul Fritz anunta ca tunelurile pentru ursi vor fi gata in 2024

Circa zece kilometri lipsesc din finalizarea autostrazii Lugoj-Deva. Este vorba despre sectiunea dintre Margina si Holdea, unde trebuie realizate doua tuneluri pentru ursi, estimata la circa 300 milioane de euro.Singura portiune lipsa din autostrada este cea scoasa din lotul italienilor de la Salini, unde acordul de mediu revizuit in decembrie 2013 cere realizarea a doua ecoducte pentru protectia mamiferelor mari, asa numitele "tuneluri pentru ursi". Dominic Fritz a anuntat pe Facebook ca lucrurile se vor schimba in Timisoara la nivel de infrastructura si ca a mers adesea in Bucuresti pentru a purta negocieri . Astfel, anunta ca a obtinut urmatoarele:- 28 de milioane de lei pentru modernizarea si extinderea strazilor Maresal C-tin Prezan, Gr. Alexandrescu si a Parcului Civic.- Deblocarea proiectului sectorului lipsa din autostrada Lugoj-Deva, cu o finantare prevazuta de 1,2 miliarde de lei si termen de finalizare pana in 2024.- Autostrada Timisoara-Moravita, care ar urma sa primeasca 4,8 milioane de dolari pentru documentatie, in anul 2021, de la Ministerul Transporturilor.- Centura Timisoara Sud, care ar urma sa primeasca 100 de milioane de lei in 2021, astfel incat lucrarile sa fie finalizate in anul urmator.- O noua sosea, care va lega Calea Aradului de autostrada A1 , cu o finantare de 244 de milioane de lei din Fondul European de Dezvoltare Regionala.