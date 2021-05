Cum s-a modificat averea lui Traian Basescu. Viata de europarlamentar, mai buna decat cea de presedinte

Viata de europarlamentar

A candidat la Primaria Capitalei la alegerile locale din 2020, dar a iesit pe locul trei, dupa Nicusor Dan si Gabriela Firea . Totusi, viata de europarlamentar pare sa fie mai buna potrivit declaratiilor de avere pe care le-a completat de-a lungul timpului.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2010, Traian Basescu detinea doua terenuri intravilane in Bucuresti, cumparate in 2003, de 174, respectiv 46 de metri patrati.Nota si un apartament in Bucuresti, cumparat in 2003, cu o suprafata utila de 250 de metri patrati, dar si un garaj achizitionat in acelasi an, de 30 de metri patrati.Basescu detinea bijuterii in valoare de 20.000 de euro, ceasuri de 35.000 de euro si tablouri de 17.000 de euro.Avea in banca 84.902 de dolari, 26.819 euro si 476.590 de lei.Veniturile sale anuale erau de 80.261 de lei, adica aproximativ 6.688 de lei pe luna, la care se adaugau 4.192 de euro si 1.700 de dolari, fiind indemnizatii pentru deplasari. Lucrurile s-au schimbat in patru ani mai tarzi u, in 2014, cand Basescu era, in continuare, presedintele Romaniei.In declaratia lui de avere a mai aparut un apartament in Constanta, de 46 de metri patrati, fiind o mostenire de la parinti. Si-a cumparat si doua masini, o Dacia Duster fabricata in 2010 si un Ford BMax fabricat in 2012.Colectia lui de bunuri de valoare s-a marit, de asemenea. Astfel, declara in 2014 bijuterii in valoare de 25.000 de euro, ceasuri in valoare de 47.000 de euro si tablouri in valoare de 19.000 de euro.Avea in conturi 52.199 de dolari si 35.067 de lei.Veniturile sale anuale erau de 69.957 de lei ca presedinte , 5.166 de lei din pensia de la Ministerul Muncii si 4.900 de euro si 900 de dolari sub forma unor indemnizatii pentru deplasari.Traian Basescu a fost ales europarlamentar pe lista PMP, in urma scrutinului din 26 mai 2019. In 2020, cand a candidat pentru Primaria Capitalei, a completat o noua declaratie de avere.Primele diferente se observa in privinta bunurilor care depasesc pragul de 5.000 de euro. Astfel, Basescu declara bijuterii in valoare de 28.000 de euro, ceasuri de 52.000 de euro si tablouri de 19.100 de euro.Avea in banca 128.027 de lei, 220.331 de euro si 4.327 de dolari.Acesta specifica si beneficiile pe care le are, fiind scutit de plata chiriei pentru resedinta oficiala si cabinetul de lucru, doi angajati la cabinet platiti de Administratia Prezidentiala, un autoturism si un sofer la dispozitie, paza locuintei si protectie individuala asigurate de SPP.Veniturile sale anuale au fost de 41.552 de lei ca deputat in Parlamentul European, 60.986 de lei ca senator in Parlamentul Romaniei, 62.816 lei pensie, 202.176 de lei indemnizatie de fost presedinte, la care se adauga si diverse sume din dividende sau cupoane.