Averea lui Bogdan Aurescu, diplomatul propus pentru sefia Ministerului Afacerilor Externe

Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, acesta declara trei apartamente in Bucuresti, cumparate in 1991, 2014, respectiv 2011, cu o suprafata de 60, 77, respectiv 50 de metri patrati.Conduce un autoturism Mini Cooper, fabricat in 2015, cumparat in 2018.Are patru active financiare, conturi curente si depozite bancare, in care declara aproximativ 115.655 de euro si 326.952 de lei.Declara si ca i-a acordat mamei lui un imprumut in nume personal, in valoare de 29.600 de lei.Are o datorie la banca in valoare de 57.000 de euro.Veniturile sale anuale sunt de 155.138 de la Administratia Prezidentiala, 26.974 de lei de la Ministerul Afacerilor Externe si un total de 146.085 de lei din activitatea didactica pe care o desfasoara la Universitatea din Bucuresti, la SNSPA si la Universitatea Nicolae Titulescu. La acestea se adauga 8.933 din drepturile de autor si 960 de euro de la Comisia de la Venetia a Consiliului Europei.Sotia lui are un venit anual de 65.725 de la Ministerul Afacerilor Externe si 17.160 de lei din inchirierea unui apartament.