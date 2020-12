Ce avere are Nicolae Ciuca, premierul interimar si ministrul propus pentru Ministerul Apararii Nationale

Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, declara un teren intravilan in Comuna Pilesti, Judetul Dolj, cumparat in 2005, cu o suprafata de 2.829 de metri patrati. Mai declara un teren intravilan in Comuna Balotesti, Judetul Ilfov, cumparat in 2015, de 598 de metri patrati.Noteaza o casa in Comuna Balotesti, Ilfov, construita in 2017, cu o suprafata de 232 de metri patrati.Conduce o Toyota Corolla, fabricate in 2006, obtinuta prin cumparare.Are trei imprumuturi bancare, cu o valoare totala de 223.000 de lei.Veniturile sale anuale sunt de 195.581 de lei, de la Ministerul Apararii Nationale, la care se adauga 3.288 de lei din activitati didactice.Sotia lui are un venit anual de 50.602 lei de la Ministerul Apararii Nationale.Citeste si: VIDEO Diana Sosoaca, sefa Comisiei de abuzuri din Senat, anunta ca o sa-l cheme la audieri pe Raed Arafat: "Ce s-a intamplat anul asta este grav"