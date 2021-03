Bunurile "exotice" detinute de ministri. Barna si-a cumparat tablou de 8.500 de euro, Nasui are apartament in Paris, iar Turcan are bijuterii de 12.000 de euro

Eduard Novak

Ministrii cu cele mai mari datorii

Ziare.com va propune o trecere in revista a bunurilor exotice detinute de ministrii din guvernul Citu. Dan Barna este viceprim-ministru si presedintele partidului USR . Potrivit declaratiei de avere, si-a cumparat un tablou in valoare de 8.500 de euro in 2020. Este vorba despre un "tablou floral cu personaj feminin", al pictorului Gheorghe Fikl, dupa cum noteaza politicianul.Barna mai detine trei proprietati, un apartament in Bucuresti si doua in Sibiu si declara venituri anuale de aproximativ 162.550 de lei din indemnizatia de parlamentar, de viceprim-ministru si din chirii.Kelemen Hunor este viceprim-ministrul Romaniei si liderul partidului UDMR . Detine tablouri in valoare de 6.000 de euro, obtinute in intervalul 2006-2010, are trei terenuri in Cluj Napoca si doua in Harghita si doua case in Cluj si una in Harghita.Are venituri anuale de circa 257.547 de lei, fiind vorba despre indemnizatia de deputat si de salariul de la UDMR. Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne , conduce un Mercedes Benz fabricat in 2016, obtinut prin cumparare. Veniturile sale anuale sunt de circa 170.957 de lei ca ministru al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si ca ministru al Afacerilor Interne (fiind vorba despre anul fiscal 2020, an in care a fost la sefia a doua ministere consecutiv).Claudiu Nasui este ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Are un apartament in Paris, Franta, cumparat in 2007. In plus, conduce un Mercedes fabricat in 2016. Are in banca 18.601 lei, 46.285 de euro si 9.584 de dolari.Virgil Popescu, ministrul Energiei, se remarca prin terenurile si casele pe care le detine. Mai exact, are nu mai putin de 16 terenuri agricole, forestiere si intravilane in Mehedinti, dar si doua case si un apartament in Mehedinti si un apartament in Bucuresti.Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, are o colectie impresionanta de bijuterii, care valoreaza 12.000 de euro. Turcan nu mentioneaza intervalul in care le-a dobandit, completand cu "in timp".Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, are ceasuri de 8.000 de euro, bijuterii de 5.000 de euro si obiecte de arta de 30.000 de euro, dobandite incepand cu anul 1990, dupa cum noteaza in declaratia de avere.Are aproximativ 80.000 de euro in banca si conduce un Mercedes Benz fabricat in 2011.Carol-Eduard Novak este ministrul Tineretului si Sportului si declara patru apartamente, dintre care unul in Budapesta, cumparat in 2018, celelalte fiind in Miercurea Ciuc. In plus, detine sapte terenuri agricole, forestiere, intravilane sau extravilane, dobandite in intervalul 1996-2016.Daca unii se remarca prin bogatie, altii ies in evidenta prin datoriile pe care le au, fiind vorba de sume cu multe zerouri, imprumutate de la banca sau de la cunostinte., ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, are o datorie de 300.000, fara sa specific daca este vorba despre lei sau de euro, catre o persoana fizica., ministrul Apararii Nationale, are datorii la banca de 323.000, dar nici el nu completeaza despre ce valuta este vorba in declaratia de avere., ministrul Finantelor, are datorii de 130.000 de lei si de 30.000 de euro, banii fiind luati de la persoane fizice.