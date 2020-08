Averile celor mai importanti candidati la Primaria Capitalei (I)

Prima parte se axeaza pe Primaria Capitalei, urmand cei mai vizibili candidati la primariile de sector.Gabriela Firea (48 de ani), primarul in Functie al Municipiului Bucuresti, si-a depus candidatura pentru un nou mandat, fiind sustinuta de PSD si de Partidul Puterii Umaniste (PPU). Potrivit declaratiei sale de avere, completata in 2020, Firea detine, alaturi de sotul ei, Florentin Pandele , primarul orasului Voluntari, 5 terenuri in Ilfov. Toate sunt dobandite in intervalul 1991-1994, fie prin cumparare, fie prin mostenire, avand intre 240 si 60.000 de metri patrati.Firea mai declara un Mercedez_Benz, fabricat in 2010, dobandit prin cumparare, dar si o colectie impresionanta de bijuterii si obiecte de arta. Detine bijuterii din platina, aur alb si galben, de 14 si 18 karate, cu pietre pretioase, in valoare de 130.000 de euro. In plus, are tablouri in valoare de 110.000 de euro, toate fiind dobandite in intervalul 1990-2011.Firea a vandut doua loturi de teren in ultimul an, in Voluntari, din care a obtinut aproximativ 26.000 de euro si 70.000 de lei.Are mai multe active financiare, atat in lei, cat si in euro si dolari, sumele fiind de aproximativ 63.000 de lei, 1.000 de dolari si 1.000 de euro.La rubrica imprumuturilor oferite, declara ca i-a acordat Corinei Gheorghe - fost consultant la Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti - 8.000 de euro, Alinei Tarcevschi - director executiv la PMB - 11.000 de euro si Angelicai Cobzaru - sora ei, fost director la Garda Nationala de Mediu - 22.000 de euro.Firea declara un venit anual de 181.206 de lei, din exercitarea functiei de primar general.Nicusor Dan (50 de ani) candideaza la Primaria Bucuresti, fiind sustinut de USR -PLUS si de PNL , fiind la a treia incercare de a obtine fotoliul de edil. La alegerile din 2012 a candidat din pozitia de independent, obtinand un scor de 9,38%, care l-a clasat pe locul trei. In 2016 a incercat din nou, obtinand un procent de 30,5%, care l-a pozitionat pe locul doi, fiind ales consilier general al Bucurestiului.Potrivit declaratiei de avere pe care Nicusor Dan a completat-o in 2020, detine un teren intravilan, in Brasov, Predeal, dobandit in 2007, cu o suprafata de 1.460 de metri patrati, obtinut prin cumparare.Mai declara un Citroen BX, fabricat in 1986, dobandit prin cumparare, dar si un cont, cu un sold de aproape 50.000 de lei.Are datorii la banca in valoare de aproximativ 86.000 de lei, contractate in 2007 si in 2012.Nicusor Dan declara ca a primit doua donatii, valoarea totala fiind de 81.000 de lei.Venitul anual incasat este de 130.000 de lei, sub forma indemnizatiei de la Camera Deputatilor.Traian Basescu (68 de ani) candideaza la Primaria Capitalei din partea Partidului Miscarea Populara (PMP). Este o functie pe care a mai ocupat-o din 2000 pana in 2004, ales din partea Partidului Democrat (PD). A fost presedintele Romaniei in intervalul 2004-2014, iar in prezent este deputat la Parlamentul European.Potrivit declaratiei de avere pe care Basescu a completat-o in 2020, declara doua terenuri intravilane, inchiriate in 2003, de 174, respectiv 46 de metri patrati, titularul fiind Primaria Municipiului Bucuresti.Basescu detine, impreuna cu sotia sa, Maria Basescu, un apartament de 250 de metri patrati, cumparat in 2003, dar si un garaj. Are doua autoturisme, o Dacia Duster si o masina Ford B max, fabricate in 2010, respective 2012, obtinute prin cumparare.Mai declara bijuterii in valoare de 28.000 de euro, dobandite in intervalul 1975 - 2020, ceasuri de 52.000 de euro, dobandite intre 1975 - 2020, si tablouri de 191.000 de euro, dobandite intre 1980 - 2020.Are conturi deschise in euro, lei si dolari, fie curente, fie de economii. Detine, impreuna cu sotia sa, aproximativ 128.000 de lei, in jur de 4.000 de dolari si circa 220.000 de euro.La rubrica plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, declara 7 titluri de stat, dar si actiuni la S.N.G.N. ROMGAZ SA.Declara o datorie la banca de 10.000 de euro, contractata in 2019.Declara o resedinta oficiala si un cabinet de lucru, pentru care este scutit de plata chiriei. I se asigura doi angajati la cabinet, platiti de Administratia Prezidentiala, dar si paza locuintei si protectie individuala, pentru care este, de asemenea, scutit de plata. Beneficiaza de un autoturism si de un sofer. In plus, toate cheltuielile pentru participarea la "Doha Forum" au fost achitate de Guvernul Qatar.Are un venit anual de 41.552 de euro, ca deputat in Parlamentul European, la care se adauga 60.986 de lei, ca senator in Parlamentul Romaniei si pensia, alti 62.816 lei. Are o indemnizatie de fost presedinte , de 202.176 de lei, o suma forfetara de la Senatul Romaniei, de 142.693 de lei, dar si de la Parlamentul European, de 66.684 de euro, respectiv 31.591 de euro. Mai declara un card de credit, de 10.000 de euro, dar si venituri castigate din titlurile de stat de aproximativ 32.000 de lei si dividende de circa 11.678 de lei.Calin Popescu Tariceanu (68 de ani) candideaza la Primaria Generala, fiind sustinut de Alianta Liberalilor si Democratilor ( ALDE ), al carei presedinte este. A fost prim-ministru al Romaniei in intervalul 2004 - 2008, a candidat la alegerile prezidentiale din 2014, cand a obtinut 5,36% din voturile exprimate si validate, clasandu-se pe locul 3 din 14. La alegerile parlamentare din 2016, ALDE a obtinut 5,6% din voturi, iar la scrutinul pentru Parlamentul European ALDE nu a trecut pragul electoral, inregistrand un procent de 4,1%.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine doua terenuri intravilane, in Snagov, dobandite in 2002, respectiv 2013, de 1.700 si 2.409 de metri patrati, obtinute prin cumparare.Are un apartament in Bucuresti, dobandit in 1998, de 120 de metri patrati, o casa de vacanta in Comuna Snagov, construita in 2002, de 455 de metri patrati, dar si un apartament in Navodari, Constanta, cumparat in 2004, de 136 de metri patrati.Declara si doua apartamente ale sotiei sale, Loredana Popescu-Tariceanu, obtinute in 2017, prin donatie.Detine 7 autoturisme, dobandite fie prin cumparare, fie prin mostenire, fie prin casatorie, in intervalul 1966 - 2010. Este vorba despre un Citroen, Fiat , Lancia, Triumph, Mercedez Benz, Citroen si Porsche Declara bijuterii si ceasuri care apartin sotiei, dobandite in 2013, in valoare de 60.000 de euro.Are deschise nu mai putin de 15 conturi, in euro, lei si dolari. Doar conturile curente in euro insumeaza aproximativ 320.00 de euro, iar cele de investitii circa 226.000 de euro.Are actiuni la Automotive Tranding Services SRL, la INTERVAM S.A., SOPAS - Servicii financiare si leasing SA, BRD Banca Transilvania si SNG.Declara un venit anual de 156.154 de lei, ca senator, 1.069.000 de lei, venituri din dividendele de la AUTOMOTIVE TRANDING SERVICES si 247.699 de lei, venituri din vanzarea actiunilor la Banca Transilvania.Viorel Catarama (65 de ani), om de afaceri si politician, a fost Secretar de Stat la Ministerul Comertului si Turismului, in guvernul Petre Roman , vicepresedintele PNL, senator PNL la Bacau, presedintele Comisiei Economice a Senatului. In anul 2019, a infiintat Partidul Dreapta Liberala.A intrat in cursa pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care l-a infiintat.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2019, detine 21 de terenuri in Olt, Mehedinti, Caras-Severin, Dambovita, Constanta, Dolj, Neamt, Bucuresti, Botosani si Ilfov. Acestea sunt intravilane, agricole si arabile, cel mai mare avand 50 de hectare.Detine o casa in Bucuresti, un centru comercial in Botosani, o casa in Ilfov, un cavou in Bucuresti, un apartament in Elvetia si un apartament in Dubai. Adauga si ca sotia lui, Adina Catarama, detine o vila si un apartament in Bucuresti.Mai declara o barca cu motor si un ski jet, cumparate in 2013. Declara 56 de tablouri, in valoare de 2.000.000 de euro, 14 statui, in valoare de 300.000 de euro, vase decorative de 100.000 de euro, 12 ceasuri de mana de 425.000 de euro si bijuterii de 260.000 de euro.Are 7 conturi deschise in lei, euro, dolari si franci elvetieni, dar si actiuni la mai multe firme.Declara un credit de 1.200.000 de franci elvetieni si doua autoturisme luate in leasing, un BMW X5 si un Mercedes Gle.Are venituri anuale de 174.412 de lei, de la SC ELVILA SA, alti 34.750 de lei, salariu de la SC ELVILA GENERAL CONSULT SRL, dar si din chirii atat in Romania, cat si in strainatate, care insumeaza, in total, circa 11.000.000 de lei. Alte venituri anuale, de 59.850 de lei, provin din arenda.