Averile celor mai importanti candidati la primariile de sector (II): Obiecte de arta, ceasuri, masini de lux si case de vacanta in Florida

Ziare.com va propune o trecere in revista a averilor celor mai importanti candidati, majoritatea detinand, anterior, functii publice. Prima parte s-a axat pe candidatii la Primaria Capitalei , urmand cele de sector.Daniel Tudorache (56 de ani), candideaza la Primaria Sectorului 1, din partea PSD . A fost deputat in Parlamentul Romaniei, in intervalul 2012 - 2016, din partea PSD, si primar al sectorului 1, fiind ales la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu 23.220 de voturi.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, venitul sau anual, ca primar al Primariei sectorului 1, este de 131.412 lei. Acesta declara ca nu detine nimic.Clotilde Armand (47 de ani) este politician, manager si activista civica, de origine franceza. A fost candidata USB (Uniunea Salvati Bucurestiul) la primaria Sectorului 1, la alegerile locale din 2016, dar si consilier municipal in Sectorul 1.Din iulie 2019, este eurodeputat in Parlamentul European, in legislatura 2019-2024, aleasa pe listele aliantei USR -PLUS.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2019, detine, impreuna cu sotul ei, Moroianu Sergiu, 12 terenuri, intravilane, agricole, extravilane arabile, intravilane arabile si forestiere. Sunt dobandite prin cumparare, mostenire, partaj succesoral si sentinte judecatoresti. Cel ai mare are 48 de hectare. Terenurile sunt in Bucuresti, Dolj, Arges si Moldova.Declara doua case si doua apartamente in Bucuresti. Prima casa este dobandita in 2000, prin cumparare, are 242 de metri patrati si este titulara alaturi de sotul ei. A doua casa este cumparata in 2014, avand 300 de metri patrati, titulara fiind Clotilde Armand. Unul dintre apartamente este cumparat alaturi de Brigitte si de Lucretia Moroianu, iar celalalt este mostenit de sotul ei.Clotilde Armand detine doua autoturisme, un Nissan Pathfinder, pe care l-a cumparat in 2009, si un BMW , cumparat de sotul ei in 2017.Mai are tablouri in valoare de 15.000 de euro si bijuterii in valoare de 3.000 de euro.Declara vanzarea unui apartament catre Theodor Moroianu, contra sumei de 109.000 de lei.Are 22 de conturi, o parte in Romania, o parte in Franta, de diferite tipuri, curente, de pensii private, depozite, in lei, dolari si euro.Are actiuni si titluri de stat la 10 societati comerciale.Declara un venit anual de 7.611 de lei, din exercitarea functiei de consilier local la primaria Sectorului 1, 602.374 de lei, ca manager la PFA Clotilde Marie Brigitte Armand.Adina Catarama (Alberts) are 51 de ani si candideaza la primaria sectorului 1, fiind sustinuta de Alianta electorala, formata din noul partid al lui Robert Negoita (primarul Sectorului 3) si Pro Romania, partid condus de Victor Ponta . Ea este sotia lui Viorel Catarama , care candideaza la PMB.Este chirurg plastician si nu a detinut niciodata functii publice.Dan-Cristian Popescu (44 de ani) candideaza la primaria sectorului 2, fiind sustinut de PSD. Este matematician si politician si fost deputat in Bucuresti, in intervalul 2012-2016. In momentul actual, este vicepreimarul sectorului 2, din partea PNL Initial, a decis sa candideze ca independent, dupa ce PNL a decis sa sustina un candidat USR. Doua zile mai tarziu, Gabriela Firea a anuntat ca Dan-Cristian Popescu va fi sustinut de PSD.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine 5 terenuri, in Dascalu, Frumusani si Fundulea. Patru sunt agricole, iar unul intravilan, fiind dobandite in 2007, 2018 si 2019.Mai declara 5 apartamente, o casa si un spatiu comercial in Bucuresti si doua case de vacanta in Florida, Statele Unite ale Americii.Mai detine un autovehicul, un Lexus fabricat in 2016, bijuterii in valoare de 155.000 de euro, obiecte de arta si cult de 40.000 de euro si ceasuri de 55.000 de euro.Are 12 conturi curente, depozite bancare si fonduri de investitii, in dolari, lei si euro. Mai sustine ca a imprumutat, in nume personal, "diverse cunostinte" cu aproximativ 1.300.000 de euro, 5.000.000 de lei si 650.000 de dolari.Veniturile anuale declarate sunt de 249.600 de lei (brut), ca viceprimar al Sectorului 2, 50.000 de lei din inchirierea unui imobil si aproximativ 200.000 de lei (brut) din dobanzi.Aurelian Badulescu este viceprimarul Capitalei, fiind si la al doilea mandat de consilier general PSD, de profesie jurist. Badulescu candideaza pentru primaria Sectorului 3, fiind sustinut de Partidul Social Democrat.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine, alaturi de Ionica Badulescu, un teren agricol in Satu Mare, dobandit prin cumparare in 2007, de 4.500 de metri patrati.Mai declara o datorie catre o anumita Axinte Maria Alexandra, in valoare de 250.000 de euro.Veniturile anuale declarate, ca viceprimar general, sunt de 189.659 de lei, acestea fiind toate informatiile notate in declaratia de avere.Robert Negoita (48 de ani) este actualul primar al Sectorului 3 si candideaza pentru un nou mandat, din partea Partidului Bucuresti 2020, pe care l-a lansat dupa ce a iesit din PSD.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine 25 de terenuri, intravilane si arabile, in Popesti Leordeni, Afumati, Voluntari, Bucuresti si Constanta, fiind obtinute prin cumparare. Suprafetele variaza, cea mai mare fiind de 15.000 de metri patrati.Mai declara 9 cladiri, in Voluntari, Afumati, Bucuresti, Constanta si Popesti Leordeni, fiind vorba despre case, un spatiu de productie, subsolul unui bloc si locuri de parcare, dobandite prin constuire si cumparare.In ultimul an, declara un teren extravilan instrainat, de 50.000 de metri patrati, in Popesti Leordeni, prin executare silita, in valoare de 567.865 de lei.Declara un cont in care are aproape 7.500 de euro.Venitul anual incasat, ca primar al Sectorului 3, este de 164.268 de lei. Mihail Neamtu (42 de ani) candideaza la primaria Sectorului 3 din partea Partidului Miscarea Populara . La alegerile parlamentare din 2012, Neamtu a candidat din partea Aliantei Romania Dreapta (ARD) pentru un colegiu de deputat in Arad, dar a pierdut alegerile. In 2017, a revenit in viata publica, devenind membru al PNL.Neamtu nu are declaratii de avere disponibile.Daniel Baluta (43 de ani) este actualul primar al Sectorului 4, care candideaza pentru un nou mandat din partea PSD. Este medic stomatolog, dar in anul 2012 a fost ales consilier local in cadrul Consiliului Local al Sectorului 4, urmand sa ocupe functia de viceprimar in intervalul 2013 - 2016.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine doua terenuri intravilane, unul in bucuresti, de 294 de metri patrati, dobandit in 2013, sub forma unei donatii, iar unul in Prahova-Campina, de 572 de metri patrati, dobandit in 2010 prin mostenire-succesiune, de catre sotia lui, Andreea Mihaela Baluta.Mai declara un apartament si o casa in Bucuresti. Apartamentul este cumparat in 2011 si are 68 de metri patrati, iar casa este tot o donatie, din 2013, avand 217 metri patrati.Detine un Volkswagen Tiguan, dar si bijuterii, ceasuri si tablouri in valoare de 10.000 - 15.000 de euro, fiind mostenire de familie.Declara ca are 20.000 de euro intr-un cont si ca sotia lui are un alt depozit bancar de aproximativ 20.000 de dolari.Atat el, cat si sotia lui, au actiuni la S.C. BD MEDICAL 2002 SRL si declara ca a acordat un imprumut de 50.000 de lei, in nume personal, catre Baluta Andrei Sergiu. Mai noteaza o datorie de 80.155 de lei la banca.Veniturile anuale, obtinute prin exercitarea functiei de primar, sunt de 131.412 de lei. Mai castiga 125.044 de lei ca asociat la S.C. BD MEDICAL 2002 SRL.Simona Spataru candideaza la primaria Sectorului 4, fiind sustinuta de USR-PLUS si de PNL. Este avocat si nu a mai detinut functii publice.Daniel Florea (47 de ani) este actualul primar al Sectorului 5 si candideaza pentru un nou mandat, fiind sustinut de PSD. A fost deputat in Parlamentul Romaniei in intervalul 2012 - 2016.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine un teren agricol in Calimanesti, cumparat in 2009, cu o suprafata de 2.500 de metri patrati.Detine si doua apartamente in Bucuresti, unul cumparat in 1005, de 90 de metri patrati, si unul cumparat in 2019, de 47 de metri patrati.Noteaza doua autoturisme, un Volkswagen EOS, cumparat in 2007, si un Audi Q7, cumparat in 2018. Are ceasuri in valoare de 35.000 de euro si bijuterii de 35.000 de euro.Declara doua depozite bancare, unul in care are 9.975 de lei si altul in care are 69.929 de lei. Mai declara 25.000 de euro, obtinuti dintr-un contract de cesiune al partilor sociale de la S.C.A. "Daniel Florea si Asociatii".Veniturile anuale declarate din exercitarea functiei de primar sunt de 160.986 de lei.Cristian Popescu Piedone (57 de ani) candideaza pentru primaria Sectorului 5, fiind sustinut de PPU-SL (Partidul Puterii Umaniste). A fost primarul sectorului 4 din 2998 pana in noiembrie 2015, cand si-a dat demisia, in urma tragediei de la clubul Colectiv.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, din pozitia de candidat la functia de consilier in Consiliul local al Sectorului 5, detine 4 terenuri intravilane in Bragadiru, Ilfov, cumparate in 2008-2009. Are o casa in Bucuresti, dobandita prin mostenire in 2003.Detine trei autoturisme, un Mercedes , un Oldmobil si un Cadillac. Declara o suma in banca de aproximativ 50.000 de euro.Veniturile sale anuale sunt de 99.430 de lei, ca director al SC BRAI - CATA SRL.Marian Vanghelie (52 de ani) candideaza pentru primaria Sectorului 5 din partea PSDI (Partidul Social-Democrat Independent). A mai ocupat aceasta functie din 2000 pana in 2015, cand a fost suspendat din functie dupa ce a fost arestat preventiv pe motive de coruptie. A fost si presedintele PSD Bucuresti.Ultima declaratie de avere pe care a completat-o a fost in 2014, pe vremea cand era primar. Atunci declara doua cladiri, un autoturism, ceasuri si tablouri. Mai declara aproximativ 100.000 de lei intr-un cont curent si 70.000 de lei cash. Ca primar, declara un venit anual de 52.488 de lei.Declaratia de avere este greu de descifrat, fapt ce a mai aparut in presa de-a lungul timpului.Vanghelie a fost ridicat in 2015 cu mascatii de acasa, dupa circa 5 ore de perchezitii atat la domiciliu, cat si la sediul Primariei, potrivit wall-street.ro Procurorii anticoruptie au ridicat sase ceasuri si documente pentru un teren ce ii apartinea fostei soacre a lui Vanghelie.In declaratia de avere din 2012, Vanghelie mentiona un apartament si o casa si un autoturism Mercedes, alaturi de cinci ceasuri in valoare de 70.000 de euro si cinci tablouri de 85.000 de euro, potrivit sursei citate.Potrivit ANI, care a evaluat perioada 2008-2011, a existat o diferenta nejustificata privind veniturile, de aproximativ 180.000 de euro.Gabriel Mutu (50 de ani) este actualul primar al Sectorului 6 si candideaza pentru aceeasi functie, din partea PSD. A fost senator in legislaturile 2008-2012 si 2012-2016, iar apoi a demisionat.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine trei terenuri intravilane, un apartament, o boxa si un spatiu comercial.Mai declara bijuterii de aur in valoare de 22.000 de euro, ceasuri de 152.128 de euro si tablouri de 15.000 de euro.Mai noteaza un depozit bancar in care are 68.000 de euro, doua conturi active, in care are circa 25.000 de lei, 30.000 de euro numerar si aproximativ 763.000 de lei tot numerar.Are actiuni in 7 societati comerciale si mai declara 5 imprumuturi acordate in nume personal.Are un venit anual de 164.268 de lei, din exercitarea functiei de primar, alti 85.000 de lei obtinuti prin inchirierea unui spatiu comercial si 325.000 de lei sub forma unor comisioane de la GM Activ Building Management.Ciprian Ciucu (42 de ani) candideaza la primaria Sectorului 6 din partea USR-PLUS si PNL. A fost consilier general al Municipiului Bucuresti, ales pe listele PNL, din 2016 pana in 2019, cand si-a dat demisia pentru functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.Potrivit declaratiei de avere din 2020, detine un teren agricol, cumparat in 2011, cu o suprafata de 5.047 de metri patrati si un teren intravilan in Comuna Clinceni, Ilfov, primit mostenire in 2018, de 500 de metri patrati.Mai detine doua apartamente in Bucuresti, cumparate in 2004, respectiv 2010, de 33 de metri patrati si 60 de metri patrati.Are doua depozite bancare, in primul are aproximativ 16.000 de lei, iar in celalalt aproximativ 16.000 de euro. Mai declara un cont curent cu circa 33.000 de euro, altul cu circa 97.000 de lei si un fond de investitii de aproximativ 10.000 de lei. Declara si o datorie la banca de 46.000 de euro.Are venituri anuale de 18.491 de lei, ca manager de proiect la Asociatia Centrul de Dezvoltare Urbana si Teritoriala, 5.922 de lei pentru cercetare si formare profesionala, de la Asociatia Centrul Roman de Politici Europene si 63.875 de lei pentru consultanta, ca expert de evaluare, de la Civitta Strategy & Consulting SA. Mai noteaza 5.992 de lei, ca formator al Asociatiei Tine de Noi, 12.410 de euro ca expert senior la o firma internationala germana, 49.000 de euro ca expert senior la CPM International OU si 12.960 de lei din inchirierea unei garsoniere.