Averile demnitarilor ingropate in secret

Hora transpartinica a hotiei a incins fara scapare Romania si calca in picioare, in ritm dracesc de Ciuleandra, tot mai slabita lupta anticoruptie.

Atunci cand vine vorba despre propria protectie, politicienii nu mai au culoare (principii nu au oricum). Iar ceea ce ucid ei, ingroapa, adanc si temeinic, cu funeralii nationale, CSM.

In acest fel, cat de curand, ne vom trezi ca declaratiile de avere ale demnitarilor nu vor mai fi publice.

CSM a sesizat Curtea Constitutionala ca un articol declarat anul acesta in afara legii fundamentale subzista nerusinat in legea Agentiei Nationale de Integritate.

Nerusinare mare cat timp este vorba chiar despre articolul care prevede ca "declaratia de avere se face in scris, pe propria raspundere, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Datele solicitate in declaratia de avere constituie informatii cu caracter public si deroga de la prevederile legale privind confidentialitatea datelor cu caracter special".

Adica poporul nu va mai avea voie sa vada cum apar si dispar hainele de blana si casele d-nei Buruiana, de exemplu, sau nu va mai fi amenintat cu orbirea citind despre averea lui Serban Bradisteanu.

Sigur, declaratiile de avere vor ajunge la ANI, dar vor fi secrete. Si tot ce e secret se poate musamaliza fara probleme.

Am invatat deja ca tot ce nu e in presa nu exista, iar cat de mari sunt presiunile asupra inspectorilor de integritate ne-am lamurit si sunt convinsa ca, nici macar pe deplin, in cazul Alice Draghici (avocata lui Serban Bradisteanu, membra in Consiliul National de Integritate).

Nu e de neglijat nici faptul ca noile formulare ale declaratiilor de avere, curat constitutionale, ar putea fi foarte discrete. Atat de discrete incat sa devina total irelevante.

Incet, incet ANI se apropie de soarta altei institutii rapusa pana la urma de politicieni, CNSAS.

ANI, damnata din start

ANI le-a stat in gat tuturor politicienilor. PSD si chiar PNL au luptat impotriva legii care o reglementeaza cat au putut, transformand-o, alaturi de initiatoarea ei, in suma tuturor relelelor.

A fost nevoie de presiunea dura a Comisiei Europene si amenintarea clauzei de salvgradare pentru ca legea sa treaca totusi prin Parlament.

Asta nu inseamna insa ca a scapat.

Lovitura de gratie de acum i-a dat-o, indirect, PD-L. Campionii luptei anticoruptie au atacat la Curtea Constitutionala articolul din legea raspunderii ministeriale potrivit caruia puteau fi confiscate si averile nejustificate, nu numai cele ilicite.

Democrat-liberalii au avut castig de cauza si au scos de sub incidenta legii averile nejustificate.

Curtea Constitutionala, "scrofuloasa" la datorie cum o stim, n-a pierdut ocazia sa extinda controlul asupra intregii legi si a taxat toate articolele enervante pentru demnitari.

Printre textele eliminate, spre linistea celor vizati, a fost si reglementarea privind transparenta declaratiilor de avere.

Atat doar ca ea a rezistat, cum spuneam, in Legea ANI. Dar Lidia Barbulescu nu doarme. Vigilenta, ea a descoperit ca inamicul mai respira, asa ca i-a bagat inca un cutit in spate, la CCR.

Verdictul Curtii este lesne de anticipat cat timp judecatorii nici sa vrea (dar nu vor, stati linistiti), si nu pot sa se dezica de propriul verdict din primavara.

Deci transparenta declaratiilor de avere este condamnatata. La fel ca lupta anticoruptie, pusa pe perfuzii si respiratie artificiala de Comisia Europeana.

Degeaba, cat timp otrava administrata la Bucuresti este tot mai puternica.

In numai cateva luni, parlamentarii romani au reusit sa anuleze mare parte din pasii inainte facuti cu sila, de gura UE. Au opacizat legislatia privind controlul averilor, au scos de sub incidenta ei averile nejustificate, au schimbat procedura de numire a procurorilor sefi, trecuta de la dusmanosul presedinte la prietenosul CSM, au subordonat din nou justitia politicului in cazul ministrilor parlamentari, au blocat procedural, cu complicitatea CCR, dosarele de mare coruptie instrumentate de DNA, ba chiar au pus la cale desfiintarea Departamentului National Anticoruptie.

Oare nu era mai simplu sa dea o lege care sa faca orice politician imun la orice lege, de la Codul Rutier la Constitutie?

Macar nu mai pierdeam atata vreme. Probabil ca nu le-a venit ideea, ca nerusinarea este suficienta pentru orice decizie.

