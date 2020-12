Averile declarate ale liderilor AUR. Avocata Sosoaca se numara printre cei mai bogati

Claudiu Tarziu

George Simion (34 de ani) este liderul AUR, un activist civic si politician care militeaza pentru unirea Romaniei cu Republica Moldova. George Simion a candidat ca independent la alegerile europarlamentare din 2019, sub sloganul "Romania Mare in Europa".Citeste si: Cine e George Simion, liderul extremistilor de la AUR. A primit interdictie in Basarabia si provoaca agitatie in Tinutul Secuiesc Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o, George Simion detine o masina, un Ford Fiesta fabricat in 2006, dobandit prin cumparare. Veniturile sale anuale sunt de 38.322 de lei, de la "Ideal Proiectare", unde este director de marketing.Claudiu Tarziu (47 de ani) este co-presedintele AUR si a candidat si pentru functia de primar general al Bucurestiului la alegerile locale din 27 septembrie 2020.Claudiu Tarziu declara un teren in judetul Arges, comuna Dimbovicioara, cumparat in 2017, cu o suprafata de 570 de metri patrati.Mai detine un apartament in Bucuresti, cumparat in 2004, de 59 de metri patrati.Conduce o Toyota RAV4, fabricata in 2001, obtinuta prin cumparare.Noteaza si o datorie, un imprumut bancar contractat in 2008, scadent in 2033, in valoare de 134.500 de franci elvetieni.Veniturile sale anuale sunt de 15.233 de lei, din marketing la "Cosinzeana Edit Pres", la care se adauga 67.547 de lei din publicitate la "Isis Edit Com SRL".Sotia lui castiga 15.232 de lei anual ca jurist la "Security Marshall SRL".Diana Sosoaca este avocata lui IPS Teodosie, care a candidat pentru Senat din partea AUR si care a devenit mai degraba cunoscuta in ultima perioada prin actiunile si declaratiile sale controversate. Este vazuta drept lider al miscarii "anti-botnita", militeaza impotriva masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, este avocata cu care IPS Teodosie s-a dus in fata judecatorilor cand a contestat restrictia de organizare a pelerinajului la Pestera Sfantului Andrei si a declarat ca, daca va castiga un loc in Senat, va "dezgropa toate cadavrele mortilor de COVID".Citeste si: Cine e avocata Diana Sosoaca, noua vedeta a miscarii "anti-botnita". Campioana la scandaluri si mahalagisme Diana Sosoaca declara patru terenuri. Primul este agricol, in Balotesti, Ilfov, cu o suprafata de 22.500 de metri patrati, obtinut prin donatie in 2016.Mai declara trei terenuri intravilane. Primul este in Dambovita, are 2.170 de metri patrati si este obtinut prin cumparare si partaj in 2004. Celelalte doua sunt in Caciulata, judetul Valcea, de 1.315, respectiv 60 de metri patrati, obtinute prin cumparare si partaj in 2004, respectiv 2005.Mai detine doua apartamente si o casa de vacanta, fara sa precizeze unde sunt. Primul apartament are 89 de metri patrati si este dobandit prin cumparare si partaj in 2002. Al doilea este obtinut prin cumparare in 1993 si are 58 de metri patrati. Casa de vacanta este construita in 2008 si are 30 de metri patrati.Conduce un Opel Corsa fabricat in 2015, obtinut prin cumparare si partaj.Detine obiecte de arta in valoare de 5.000 de euro, obtinute "din familie".Are 6 active financiare, fiind vorba despre conturi curente, depozite bancare sau fonduri de investitii, in valoare de circa 47.600 de lei si aproape 21.000 de euro.Are un venit anual de 250.000 de lei ca avocat. Sotul ei, Dumitru Sosoaca, are un venit anual de 28.000 de lei ca "sef de tura".Diana Enache este vicepresedinte AUR si a candidat pentru functia de deputat la alegerile parlamentare.In declaratia de avere noteaza un cont curent, deschis in anul 2018, in care detine 10.000 de euro.Veniturile sale anuale sunt de 15.000 de lei, indemnizatie de la APIS Bucuresti (Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala).Sotul ei, Adrian Enache, are un venit anual de 116.000 de lei.Mihail Albisteanu este vicepresedinte AUR si a candidat pentru un loc la Camera Deputatilor la alegerile parlamentare.Declara un teren intravilan, de 500 de metri patrati, obtinut in 2015 prin cumparare.Noteaza si o casa, cumparata tot in 2015, de 120 de metri patrati.Veniturile sale anuale sunt de 40.000 de lei, fiind cadru didactic. Sotia lui, Oana Trifan, castiga anual 100.000 de lei, fiind medic la Spitalul Sfanta Maria din Iasi.Ringo Damureanu este vicepresedinte AUR si a candidat pentru functia de deputat la alegerile parlamentare.Declara doua terenuri in Novaci, Gorj, ambele cumparate in 2007. Unul este intravilan si are o suprafata de 4.600 de metri patrati, iar celalalt este extravilan si are 4.185 de metri patrati.Mai noteaza patru apartamente. Primul este in Craiova, cumparat in 2013, cu o suprafata de 81 de metri patrati. Al doilea este in Lupeni, cumparat in 2018, si are 74 de metri patrati. Al treilea este tot in Lupeni, dobandit prin donatie in 2017, avand 34 de metri patrati. Ultimul este in Craiova, dobandit in 2019, "prin promisiune", si are 52 de metri patrati.Conduce un Renault Captur fabricat in 2019.Are cinci conturi, curente si depozite bancare, in care are aproximativ 3.000 de euro si 49.000 de lei.Mai declara ca a oferit un avans de 17.000 de euro catre SC Polygon Residence SRL Craiova, cu promisiunea de cumparare, fiind vorba despre ultimul apartament.Veniturile sale anuale sunt de 236.784 de lei, ca presedinte al Sindicatului National Forta Legii, la care se adauga 21.345 de lei, fiind consilier al Sindicatului Administratiei Publice Olt.Sotia lui are un venit anual de 47.488 de lei, fiind kinetoterapeut.Calin Balabasciuc este presedintele Organizatiei de Tineret AUR si a candidat pentru functia de deputat la alegerile locale.Declaratia lui de avere este complet goala, nu detine nimic si nu declara venituri.Citeste si: Viitor senator AUR, discurs mistico-religios: "In patru ani vom disloca partidele din Parlament. Stim ca vom muri, iar gandul acesta ne da o tinuta"