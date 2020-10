Averile acumulate de primarii celor mai bogate comune din Ilfov. Edilii din raiul imobiliar care aduna mandate "fara numar"

Comuna Chiajna

a castigat un nou mandat la Primaria Chiajna, sustinut de PSD si ALDE , fiind cel de-al saptelea. Primarul administreaza comuna de nu mai putin de 24 de ani, timp in care a acumulat o avere considerabila, detinand numeroase terenuri si cladiri.Mircea Minea declara patru terenuri in Chiajna, unul agricol/intravilan - de 128.325 de metri patrati, si trei extravilane - de 2.490, 1.000, respectiv 17.200 de metri patrati. Mai declara o casa, de 374 de metri patrati, dar si trei anexe, construite in intervalul 1994-2015.Detine o motocicleta Dnepr si, potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, a instrainat un autoturism, Dacia Duster, pentru care a obtinut 45.000 de lei.Are trei conturi deschise, primul, din 2007, in care declara 216.432 de lei, al doilea, din 2012, in care declara 10.314 euro, iar al treilea, din 2007-2017, de investitii, in care declara 4.286.175 de lei.Veniturile anuale, ca primar al comunei Chiajna, insumeaza 87.833 de lei.conduce primaria Mogosoaia de 16 ani, castigand un nou mandat in urma alegerilor locale din septembrie 2020, candidand din partea PNL Edilul declara trei terenuri intravilane, unul de 3.829 de metri patrati, obtinut prin cumparare, in 1999, unul de 30.000 de metri patrati, obtinut prin schimb cu Precup Tudor, in 2017 si unul de 238 de metri patrati, obtinut prin cumparare, in 2017, titularul fiind Precup Tudor. Mai declara un teren agricol de 115.000 metri patrati, fiind o donatie din 2018, titularul fiind tot Precup Tudor. Toate terenurile sunt in Mogosoaia.Mai declara un apartament de 50 de metri patrati, in Bucuresti, dobandit in 2019 prin donatie, titularul fiind Precup Tudor.Are doua autoturisme Audi, fabricate in 2007, ambele luate in leasing, dar si o rulota, fabricata in 1992, obtinuta prin cumparare.Are bijuterii in valoare de 70.000 de euro, icoane de 15.000 de euro si tablouri de 320.000 de euro, toate obtinute in intervalul 1990-2005.La categoria bunuri instrainate, trece in declaratia de avere din 2020 un bun instrainat prin licitatie - executare silita, in 2019, in valoare de 95.500 de lei, dar nu precizeaza despre ce este vorba.Are actiuni la 7 firme, astfel:Cardinal Motors SRL - cota 51,07%, 5.555.972 de lei valoare la ziAgora Leasing SRL - cota 40%, in falimentSC Onstage - cota 100%Guji Papirini - cota 100%Milena Press - cota 50%S.C. Efervescent SRL - cota 50%Cardinal Motors Constanta - cota 5%Noteaza si o datorie, un imprumut contractat in 2007, de la Piraeus Bank, in valoare de 3.259.435 de franci elvetieni.Veniturile anuale, ca primar al Comunei Mogosoaia, insumeaza 82.128 de lei.(PSD) a castigat cel de-al treilea mandat la Primaria Snagov si, potrivit declaratiilor de avere, pare a fi cel mai sarac primar ilfovean.Marian Oancea declara doua terenuri extravilane in Snagov, dobandite in 2007, de 1.280, respectiv 1.600 de metri patrati, obtinute prin cumparare.Mi declara un cont bancar, deschis in 2018, suma acumulata fiind de 85.498 de lei. Veniturile sale anuale, ca primar, insumeaza 73.008 de lei.(PNL) a castigat al treilea mandat la Primaria Branesti si este primarul care se remarca prin datoriile uriase pe care le are.Declara doua terenuri intravilane, unul in Branesti, dobandit in 2006, de 800 de metri patrati, prin cumparare, si unul in Cristian, dobandit in 2007, de 1.000 de metri patrati, tot prin cumparare.Mai detine o casa in Branesti, construita in 2008, cu o suprafata de 346 de metri patrati. Conduce un Jeep Grand Cherokee, fabricat in 2005.Are o datorie la banca de 80.000 de euro, imprumutul fiind contractat in 2011 si scadent in 2033. Mai declara ca a imprumutat de la Cismaru Petre 70.000 de lei, in 2014, pe care trebuie sa ii plateasca pana in 2024. In plus, a imprumutat si de la Radu Marian 20.000 de euro, in 2019, data scadenta fiind 2029.Veniturile sale anuale, ca primar, insumeaza 103.104 de lei.(PNL) a castigat al saselea mandat la Primaria Dragomiresti Vale, in urma alegerilor locale din septembrie 2020. A primit un verdict de incompatibilitate de la Agentia Nationala pentru Integritate inca din iunie 2012 deoarece detinea simultan functiile de primar si de presedinte al Clubului Sportiv " Viitorul " Dragomiresti Vale (institutie publica in subordinea Consiliului Local Dragomiresti Vale).Gheorghe Socol declara doua terenuri intravilane in Dragomiresti Vale. Unul de 2.300 de metri patrati, cumparat in 1995, si unul de 2.500 de metri patrati, cumparat in 2002.Mai declara 4 terenuri agricole, tot in Dragomiresti Vale, de 15.300, 10.000, 16.000, respectiv 5.000 de metri patrati, cumparate in intervalul 2003-2012.Detine doua case in Dragomiresti Vale, una de 124 de metri patrati, cumparata in 1995, si una de 85 de metri patrati, cumparata in 2002.Mai noteaza o masina Dacia Logan, fabricata in 2005 si venituri anuale de 87.463 de lei, ca primar.