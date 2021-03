Avocatul Poporului solicita ministrului Sanatatii un punct de vedere privind reglementarea contentionarii pacientilor

"Plecand de la informatiile din spatiul public privind situatia de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si a solicitat ministrului Sanatatii un punct de vedere referitor la necesitatea reglementarii la nivel national a contentionarii pacientilor care sunt internati in alte sectii decat cele de psihiatrie si la masurile care urmeaza a fi luate pentru adoptarea unei proceduri care sa prevada criteriile in baza carora se poate dispune contentionarea, durata maxima a acesteia, dispozitivele care pot fi utilizate, intervalul de timp la care trebuie sa se verifice starea pacientului contentionat, conduita obligatorie a personalului medical etc", potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului transmis, joi. In urma verificarii prevederilor legale aplicabile pentru situatiile in care personalul medical recurge la metoda contentionarii pacientilor agitati/violenti, s-a constatat ca Ordinul ministrului sanatatii nr. 488/2016 de aprobare a normelor de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002 reglementeaza in detaliu contentionarea pacientilor cu afectiuni psihice, insa, in cazul pacientilor care sunt internati in alte sectii decat cele de psihiatrie, nu exista o reglementare similara.In opinia Avocatului Poporului, avand in vedere ca procedura contentionarii inseamna o afectare serioasa a libertatii de miscare, aceasta ar trebui sa fie tratata in mod unitar in toate unitatile spitalicesti din tara.Inca din anul 2015, problema contentionarii pacientilor a fost in atentia institutiei Avocatul Poporului. Astfel, Avocatul Poporului a emis o recomandare Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" din Constanta, prin care a solicitat managerului unitatii sanitare sa efectueze demersuri pe langa Ministerul Sanatatii in vederea reglementarii la nivel national a modului in care se pot aplica masurile de contentionare in sectiile spitalicesti de alta specialitate decat de psihiatrie. Avocatul Poporului aminteste , de asemenea, ca si in anul 2019 institutia a efectuat demersuri privind contentionarea unei paciente care fusese internata la Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" din Barlad.