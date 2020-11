Aurelian Badulescu demisioneaza din functia de presedinte interimar al PSD Sector 3: "Imi asum greseala"

"Regret profund aceasta postare impulsiva si imi cer scuze tuturor celor pe care i-am lezat prin acest gest, desi nu am intentionat nicio clipa acest lucru. Sub nicio forma, actiunea mea nu a implicat partidul din care fac parte. Imi asum greseala si demisionez din functia de presedinte interimar al Organizatiei PSD Sector 3", a scris Badulescu pe Facebook.Totodata, el aduce acuzatii grave la adresa presedintelui Iohannis si a premierului Orban, spunand ca au distrus Romania. "Au esuat complet atat in gestionarea pandemiei, cat si pe plan economic. Nu au testat populatia, nu au avut o comunicare onesta cu cetatenii, au sacrificat viitorul a milioane de copii prin inchiderea scolilor, si-au batut joc de producatorii romani prin inchiderea pietelor, au distrus firmele romanesti si au tratat cu indiferenta atat populatia activa, cat si pensionarii. Au dus Romania in afara Europei prin haosul total provocat de masurile ilogice si lipsite de orice fundamentare stiintifica. Indiferent ca le place sau nu, acesta este adevarul".De asemenea, Badulescu recunoaste ca a gresit in momentul in care a postat pe pagina sa de Facebook o poza cu presedintele Iohannis in chipul lui Hitler. "Cum la fel de adevarat este faptul ca si eu am gresit. Am actionat impulsiv si manat de furia pentru modul in care acesti oameni au inteles sa conduca aceasta tara. Si eu, la fel ca milioane de romani, vedem cum acesti oameni sacrifica o tara intreaga pentru functiile si privilegiile lor. Acest lucru nu este corect. Dar asta nu justifica nicicum acea poza pe care am postat-o pe retelele sociale. Regret profund aceasta postare impulsiva si imi cer scuze tuturor celor pe care i-am lezat prin acest gest, desi nu am intentionat nicio clipa acest lucru", a adaugat Badulescu.El mai sustine ca aceasta postare nu a implicat partidul din care face parte, insa isi asuma greseala si demisioneaza din functia de presedinte interimar al PSD Sector 3. "Sub nicio forma, actiunea mea nu a implicat partidul din care fac parte. Imi asum greseala si demisionez din functia de presedinte interimar al Organizatiei PSD Sector 3. Raman in continuare un social-democrat convins si voi lupta alaturi de toti colegii mei pentru a castiga alegerile din 6 decembrie. Fac un apel catre fiecare roman, care a avut de suferit ca urmare a incompetentei si cinismului PNL , sa vina la vot. Doar la urne putem sa facem Romania bine!", a conchis Badulescu.Citeste si: Aurelian Badulescu a postat o poza cu Iohannis in chipul lui Hitler. Liberalii cer PSD sa il excluda pe fostul viceprimar al Capitalei