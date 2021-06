Barna a anuntat cand vor fi alegerile in USR PLUS. Ce spune despre candidatura sa

"In 2 sau 3 octombrie, in prima sambata din octombrie. (...) O saptamana dupa liberali, da", a precizat el, la TVR 1. Liderul USR PLUS a confirmat ca a avut o discutie cu celalalt copresedinte al aliantei, in cadrul careia Dacian Ciolos i-a propus ca nici unul dintre ei sa nu candideze la presedintia formatiunii."A fost o discutie pe care am avut-o intr-adevar si, analizand diverse scenarii, a fost unul dintre scenarii. (...) Eu am anuntat ca pentru mine USR PLUS e un proiect in care mi-am alocat ultimii cinci ani din viata, cu toate resursele si cu toata energia. E un proiect care cred ca poata sa mearga mai departe si eu cred ca ai nostri colegi de partid , din USR si PLUS, trebuie sa aiba pe masa toate optiunile, pentru ca acest partid, de cate ori s-a intors la intelepciunea aceasta a membrilor, a luat cele mai inspirate decizii, care, iata, ne-au adus la guvernare", a spus el.Barna a reiterat ca va candida si a mentionat ca Dacian Ciolos analizeaza in prezent optiunea candidaturii."Este o decizie pe care o analizeaza. Eu imi doresc ca ai nostri colegi sa aiba toate optiunile, tocmai pentru ca acela care va fi ales sa aiba legitimitatea reala de a duce mai departe USR PLUS", a precizat Barna.In ceea ce priveste stabilirea candidatului pentru alegerile prezidentiale din 2024, Barna a declarat ca o decizie in acest sens urmeaza sa fie luata la nivelul partidului probabil in anul 2023.