Barna, despre controlul trimis de Citu la ministerul Sanatatii: O institutie a spus ca s-au publicat date vulnerabile. Premierul m-a sunat spunandu-mi ca nu e in regula

"(Premierul, n.r.) mi-a zis: domule, sunt oameni suparati. OK. Hai sa vedem de ce. Premierul m-a sunat spunandu-mi ca publicarea acelor date nu e in regula, tabelul acela cu sectiile de vaccinare si cu vaccinurile, numarul de vaccinuri si categoria de persoane care au beneficiat de acele vaccinuri", a declarat Dan Barna la TVR1, potrivit G4Media.ro Dan Barna a mai spus ca el nu a considerat datele din tabel ca fiind sensibile si ca, din acel moment, trimiterea Corpului de control era "un mecanism automat"."O institutie a statului a spus ca s-au publicat niste date vulnerabile, care o fi fost, nu stiu, Armata, habar n-am", a mai spus vicepremierul.Barna a mai declarat ca nu exista conflicte intre Florin Citu si Vlad Voiculescu si ca alianta USR -PLUS "il sustine pe Vlad 100%"."Nu stiu, chiar nu stiu. Cand vine raportul, vom vedea. (...) E drept ca s-ar putea ca traditional pentru anumite persoane din statul roman transparenta sa fie un reflex care creeaza teama. (...) E din zona de aparare", a mai spus Dan Barna, fiind intrebat despre ce institutie este vorba.