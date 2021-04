Barna: In urmatoarele doua-trei luni, probabil vom epuiza doritorii de vaccin si apoi va incepe lupta sa-i convingem pe cei din jurul nostru care cred tampeniile pe care le citesc pe internet

"Pandemia asta o sa treaca, probabil o sa mai fie o jumatate de an - un an. Eu cred ca undeva pana intr-un an campania de vaccinare va veni din urma suficient de rapid.In urmatoarele doua-trei luni probabil vom epuiza doritorii de vaccin si apoi va incepe o alta lupta: sa-i convingem pe cei din jurul nostru care cred tampeiile pe care le citesc pe internet ca sunt cipuri, ca ne baga cipuri.Vom avea de luptat exact cu acei prieteni colegi, rude care sunt victimele acestei campanii de dezinformare", a declarat, sambata seara, la Digi 24, Dan Barna.Intrebat daca mai sunt baieti destepti in Sanatate, Barna a afirmat: "Da, mai sunt si in transporturi, energie. Faptul ca USR PLUS a venit la guvernare nu inseamna ca magic toate sistemele clientelare care existau in statul roman 30 de ani au disparut.E o realitate. Exista retele de interese pentru ca este un stat care 30 de ani a fost sabotat in toate felurile. Asta e realitatea, nu putem sa ne ascundem dupa decet sa spunem ca nu exista".Vicepremierul crede ca aceste lucruri pot fi corectate "daca putem sa crestem numarul de oameni integri din sistem".