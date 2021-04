Barna: Ordinul privind criteriile de instituire a carantinei stabileste indicatori clari, e un ordin tehnic, necesar

"Este un ordin firesc, fara indoiala, pentru ca reglementarea anterioara, ordinul anterior care stabilea criteriile in functie de care intr-o localitate sau alta se iau masurile acestea de restrictie, ordinul respectiv avea cativa indicatori foarte vagi: calitatea ingrijirii medicale, rezilienta pacientilor. Erau total aleatorii acele criterii, fapt care a facut posibila situatia de la Timisoara.Stiti ce s-a intamplat la Timisoara: ca e carantina, dar de fapt nu e carantina, ca sunt cifrele mai mari, dar hai sa zicem ca sunt mai mici. Si s-a creat acolo o intreaga emotie, cu un 'fight' (lupta, n.r.) public. (...) Modificarile de acum stabilesc indicatori foarte clari legati de numarul de testari, numarul de cazuri de la ATI, numarul de decese, incurajeaza testarea", a precizat Dan Barna marti seara la TVR 1.Barna a declarat ca acest ordin este unul necesar, care include o serie de criterii obiective."Prin acest ordin va fi foarte simplu, pe criterii obiective, cantitative sa iti dai seama daca o localitate sau alta este in risc de a se lua o masura de restrictie sau alta. E un ordin tehnic, necesar", a spus vicepremierul.Marti in Monitorul Oficial a fost publicat un ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a masurilor de prevenire si limitare a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2.Astfel, carantina zonala poate fi instituita pentru municipiile/zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori care intrunesc minimum 60 de puncte. Aceste puncte se acorda in functie de o serie de indicatori precum: numarul de teste efectuate in ultimele 7 zile, rata de pozitivitate in ultimele 14 zile, rata de incidenta cumulata in 14 zile, trendul incidentei cumulate pentru ultimele 14 zile, numarul de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT, grad de ocupare a paturilor ATI in judet, grad de ocupare a paturilor destinate pacientilor cu COVID-19 in judet.