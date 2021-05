Barna: Vom avea o noua lege a pensiilor; varsta de pensionare trebuie calibrata cu speranta de viata

Kelemen Hunor: Nu discutam de cresterea varstei de pensionare, ci de o noua lege

"Este un angajament ferm al actualei coalitii. Vom avea o noua lege a pensiilor care va pastra greutatea sistemului de pensii in constructia bugetara", a afirmat Barna, miercuri, la Palatul Parlamentului.Intrebat despre egalizarea varstei de pensionare si majorarea nivelului de cotizare, Barna a spus: "Nu se regasesc aceste aspecte definite in ceea ce avem in programul de guvernare si ceea ce se regaseste in PNRR. Vom avea o noua lege a pensiilor".El a explicat ca "speranta de viata a crescut peste tot". "De fapt, este o politica la nivel european, cel putin se regaseste in toate statele, dar nu este un angajament pe aceasta componenta in momentul de fata, angajamentul tine doar de o noua lege a pensiilor", a mentionat Dan Barna."In Romania, este nevoie de o noua lege a pensiilor tocmai pentru ca si aici s-au schimbat elementele demografice care erau valabile acum 10 sau 15 ani. (...) Nici eu nu am spus asa ceva (ca s-ar modifica varsta de pensionare - n.r.). Am spus ca, in momentul de fata, vorbim de o noua lege a pensiilor si ca acest element, care trebuie cumva calibrat cu speranta de viata, este o realitate la care ne uitam.Este o tema importanta. Sunt convins ca fiecare roman intelege. Din moment ce astazi, suntem in situatia sa tot reglam pensiile din urma, (...) sa recalculam punctul de pensie si avem acest mecanism care creeaza dezechilibre, este nevoie de o noua abordare a intregului sistem. Uitandu-ne si pe ceea ce se intampla cu acele generatii numite 'decretei', care se indreapta spre varsta de pensionare, sistemul nu poate sa ramana sustenabil daca nu facem aceste modificari", a adaugat vicepremierul.Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marti, 25 mai, in privinta reformei pensiilor, ca in coalitie nu exista, in acest moment, discutii despre cresterea varstei de pensionare, ci despre o noua lege pentru a face sistemul "sustenabil si echilibrat", act normativ care, previzioneaza el, ar urma sa fie aplicat din 2023."In acest moment nu discutam de cresterea varstei de pensionare, in acest moment discutam despre o noua lege pentru a face sistemul sustenabil si echilibrat. Deci, ceea ce va contine acest lucru, in anul 2023, probabil, ca nu se va intampla azi, nu se va intampla nici in 2022, dar aici discutiile abia sunt la inceput, dar vom vedea exact ce inseamna pensii, sistemul de pensii, din acest punct de vedere, sustenabil.Acum avem legea in vigoare, plus ordonanta de urgenta prin care s-au modificat niste articole si in acest moment a inceput un proces de recalculare a pensiilor, fiindca si aici sunt niste inechitati mari", a declarat Kelemen Hunor, marti, la TVR 1, intrebat despre reforma sistemului de pensii, respectiv daca se are in vedere cresterea varstei de pensionare.El a dat ca exemplu discrepanta dintre pensia un muncitor care s-a retras in 2015 si unul care a iesit la pensie in 2020, in baza acelorasi criterii.