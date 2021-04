Dan Barna, despre Vlad Voiculescu: "Nu e un diamant pentru managementul Sanatatii, dar e cea mai buna optiune pe care o avem"

In Coalitie s-a decis sa se treaca peste neintelegerile legate de ministrul Vlad Voiculescu , cu toate ca inclusiv copresedintele USR PLUS a vorbit despre erorile de comunicare ale ministrului. Intr-un interviu la Hotnews , Barna a precizat ca exista "suficienta ratiune" intre partenerii de guvernare si a spus ca "vrem sa functionam ca barbati de stat si mai putin ca pustani de stat.""Pozitia noastra este foarte clara. Il sustinem pe Vlad Voiculescu. Alianta USR PLUS il sustine pentru ca ceea ce face este varianta corecta de reforma si de pasi inainte in Sanatate. Ca trebuie imbunatatita comunicarea, categoric de acord . Ca trebuie cizelat mai mult mesajul in care Vlad iese si explica masurile, total de acord. Vlad nu este perfect. Nu este un diamant in ceea ce inseamna managementul sistemului de Sanatate, dar este de departe cea mai buna optiune pe care o avem in acest moment", a declarat Dan Barna."Vlad nu a stat deloc in dulap in aceste luni. Da, sunt de acord, nu i-a iesit comunicarea corect. Atunci cand muncesti foarte mult, comunici mai putin performant. Cand ai o criza dupa alta, unele comunicari nu sunt foate inspirate", a precizat vicepremierul Barna.Acesta a vorbit despre o " campanie de linsaj mediat", a recunoscut, insa, ca "a avut pozitionari mai putin inspirate" cand i s-a spus ca ministrul a oferit munitie."Exista suficienta ratiune la toti cei trei parteneri din coalitie pentru a trece peste valul de emotii", generat de tensiunile dintre PNL si USR PLUS.Partidul Social Democrat a depus, luni, pe 12 aprilie, a doua motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu. Ii reproseaza acestuia evolutiile "dramatice" ale pandemiei, lipsa masurilor de sanatate publica, evacuarea Spitaului Foisor sau incalcarea regulilor de combatere a pandemiei impuse populatiei.Dupa sedinta coalitiei, presedintele PNL a declarat ca exista "un punct" pana la care partidele din coalitie decid pentru ministrii lor, insa exista si "un punct" de la care premierul poate sa decida inlocuirea unui ministru.Orban s-a aratat nemultumit de activitatea ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu, despre care a spus ca "in cazul in care nu se observa o imbunatatire" se poate ajunge la schimbarea sa.Duminica, premierul Florin Citu a declarat ca le-a cerut tuturor ministrilor din Guvern "transparenta, coerenta, profesionalism" . Citi a evitat sa il acuze direct pe ministrul Sanatatii in legatura cu situatia de la Spitalul Foisor, insa a transmis ca "este vorba de onoare aici, sa vedem daca mai exista onoare in Romania", dand de inteles ca asteapta demisii de onoare.