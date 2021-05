Ce-i sperie cel mai tare pe romani. Motivele pentru care Rusia are o imagine complet negativa in tara noastra

Barometrul a cerut respondentilor sa numeasca pana la trei amenintari la adresa Romaniei, pe primele pozitii reiesind criza economica, coruptia si lipsa de educatie.Criza economica: 54,1%Coruptia: 51,8%Lipsa de educatie: 45,1%Pandemia de COVID-19: 35,2%Scaderea populatiei, plecare din tara: 28,7%Clanurile interlope: 26,8%In ce privesc amenintarile la adresa Europei, in topul romanilor se regasesc criza economica, pandemia de covid-19 si grupurile radicale islamiste/musulmane.Criza economica: 67,7%Pandemia de COVID-19: 56,1%Grupurile radicale islamiste/musulmane: 25,1%Neintelegerile dintre unele tari membre: 21,4 %Rusia: 16,9%,China: 5,5%.Datele barometrului LARICS mai arata ca, in cazul unei amenintari de agresiune militara, cea mai mare parte a romanilor cred ca ajutorul ar putea veni din parteaNATO (66,3%),SUA (36,9%),Germaniei (22,3 %).Studiul a mai dezvaluit ca 36,6% dintre cetateni sunt de parere ca Romania ar trebui sa fie la fel de apropiata de SUA si UE, in timp ce 31,1% sunt mai precauti si spun ca apropierea cu cele doua forte ar trebui sa fie atenta pentru a nu duce la "tensiuni cu alte state".La intrebarea "Rusia nu are, in general, o imagine buna printre romani. Din ce cauza?" 35,5% dintre respondenti atribuie situatia istoriei, 33,6% spun ca nu e asa, romanii nu sunt interesati de Rusia, iar 27,3% spun au motivat prin faptul ca Rusia "impiedica unirea cu Republic Moldova si falsifica istoria".Potrivit barometrului, 69,6% dintre cetateni ar fi de acord cu o eventuala unire cu Republica Moldova in viitorul apropiat.Totodata, in privinta intereselor cu privire la Romania, 74,8% dintre romani cred ca Republica Moldova ar avea interesul ca Romania sa fie un stat puternic. 61,1% cred ca NATO ar avea acest interes, 51,1% ca SUA ar vrea ca Romania sa fie un stat puternic. In privinta Rusiei, Peste 82,8% dintre romani cred ca aceasta ar avea interesul ca Romania sa fie un stat slab.