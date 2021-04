Traian Basescu cere remanierea ministrului Transporturilor: "Asa ceva este intolerabil. Trebuie sa-l urmeze pe Voiculescu"

Vicepresedintele USR -PLUS, Catalin Drula , l-a criticat pe premier dupa demiterea ministrului Voiculescu si a spus despre Citu ca este "un zombie politic", dar si ca nu mai are increderea USR-PLUS."Domnul ministru al Transporturilor are o singura problema: nu a citit Constitutia. Orice se discuta institutional in orice situatie, iar aceasta situatie are rezolvare in Constitutie. Florin Citu a actionat institutional.Presedintele a dat curs propunerii de remaniere , considerand ca e indreptatita. Cand ai premierul si presedinte care amandoi sunt de acord cu remanierea unui ministru, este greu sa vii pe urma cu discursuri de genul acestui domn de la Transporturi care pur si simplu il umileste pe premier. Asa ceva este intolerabil.Citu ar face bine sa puna repede mana pe Constitutie si sa aplice art. 85, alin. (2). Puterea decizionala suprema in Guvern este a premierului. Ce a facut domnul Drula este un atac mizerabil la adresa premierului. A jurat sa respecte Constitutia, dar nu respecta art. 85 alin. (2). Deci cred ca Drula trebuie sa-l urmeze pe Voiculescu", a declarat Basescu , la B1 TV.