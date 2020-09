Bataie cu papucul in fata biroului electoral al PSD dintr-o comuna din Giurgiu

Scandalul ar fi pornit de la un mesaj postat pe Facebook , de pe un cont fals, de catre fostul viceprimar. Femeia sustine ca fostul viceprimar ar fi dezvaluit un secret delicat de familie, despre fiul ei, potrivit Vremea Noua "M-am trezit ca a oprit o masina a domnului Chivulet si a coborat din masina domnul Chivulet si doamna Burcea Victorita si s-au napustit peste mine. Eram aici pe platou si, la un moment dat, am crezut ca se opreste, mi-a dat un papuc, doua, trei, asta e, e nervoasa. M-a prins body-guardul intre perete si dansul", a spus fostul viceprimar, Ion Rizea."L-am vazut pe domnul Rizea in fata primariei, m-am dat jos de la sot din masina. Am vrut sa-l intreb despre acea postare, iar dansul mi-a bagat mana in gat, mi-a facut vant. Cu telefonul, cu cheile, nu stiu cu ce m-a lovit si d-aia eu mi-am scos papucul din picior si i-am dat doi papuci", a declarat pentru Antena 3 Victorita Burcea, concubina actualului primar.Ambele tabere au depus plangeri la politie si si-au scos certificate medico-legale.