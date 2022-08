Bazac: Salariile din sistemul sanitar nu trebuie sa scada

Ministrul Sanatatii, Ion Bazac, a declarat ca salariile din sistemul sanitar si coeficientii de ierarhizare din legea salarizarii unice trebuie sa ramana cel putin la nivelul actual, in niciun caz mai mici.

"Am sustinut, in toate discutiile purtate pana acum la ministerul Finantelor, ideea ca salariile trebuie sa ramana cel putin la nivelul celor actuale. Nu voi accepta scadea acestora si nici a coeficientilor de ierarhizare. Personalul medical trebuie stimulat sa lucreze in Romania, atat prin salarizare, cat si prin dotarile de la locul de munca", a precizat Ion Bazac pentru Mediafax.

Ministrul Sanatatii a mai spus ca pentru medicii si asistentele care raman sa lucreze in Romania si care fac performanta se vor cauta modalitati de plata la nivelul Uniunii Europene

Bazac declara la sfarsitul saptamanii trecute ca "salariul minim decent" pentru un medic ar trebui sa fie la nivelul a 5.000 de lei, fara sporuri.

El mai spunea atunci ca medicii care raman in Romania si care fac performanta trebuie sa fie platiti la nivelul Uniunii Europene.

