BEC a lucrat pe ritmuri de Pet Shop Boys

Membrii Birourilor Electorale Centrale pentru referendum si euroalegeri si-au desfasurat duminica, o parte a activitatii pe fondul testelor de sunet pentru concertul trupei Pet Shop Boys, care incepe la 19.30, la Sala Palatului, relateaza Antena 3.

Camera in care purtatorul de cuvant al BEC pentru alegerile europarlamentare, Marian Muhulet, si presedintele BEC pentru referendum, Niculae Manigutiu, au facut anunturile oficiale privind prezenta la vot se afla intr-un hol al Salii Palatului, izolat prin panouri de PFL, de restul incintei.

Spatiile inchiriate pentru uzul celor doua Birouri Electorale Centrale se afla in apropierea salii de concerte, unde, in cursul dupa-amiezei, s-a verificat sonorizarea in vederea concertului trupei Pet Shop Boys.

