SURSE: Ministrii PNL s-au plans in sedinta BEx ca sunt sabotati de cei de la USR PLUS. Ce o framanta pe Raluca Turcan

Mai mult, unii si-au acuzat si propriii colegi de partid liberali de faptul ca le critica masurile luate, dar si ca nu exista solidaritate intre PNL si guvern vizavi de masurile luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, au declarat pentru G4Media.ro surse participante la sedinta.Conform surselor citate un ministru care s-a plans de relatia cu USR PLUS a fost Raluca Turcan . Ea a spus ca proiectul legii privind interzicerea cumulului pensiei cu salariului se afla pe circuitul de avizare, precizand ca ministerele PNL au dat avizele, dar cele conduse de USR PLUS intarzie. Interventia posibila a jandarmeriei se facea doar la ordinul prefectului ", a mai spus Bode.Printre cei nemultumiti a fost si ministrul de Interne, Lucian Bode . El s-a plans ca ministrul USR PLUS al Economiei, Claudiu Nasui , nu doreste sa semneze, in calitate de co-initiator, proiectul de lege de sanctionare prin suspendarea activitatii agentilor economici care incalca in mod repetat restrictiile. El a spus, in acest context, ca isi va asuma de unul singur actul normativ.Referitor la greva de la metrou, Bode a spus ca "in aceasta criza nimeni nu a fost lasat singur" si ca, inca din noaptea de joi spre vineri, a avut discutii cu premierul si cu ministrul Transporturilor despre ceea ce se intentioneaza.