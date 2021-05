Bilantul celor doi sefi de la TVR si Radioul Public. Avalansa de scandaluri, excursii scumpe in strainatate si jurnalisti batjocoriti

Jurnalisti lasati acasa la Jocurile Olimpice

La inceputul lunii mai, 2018, jurnalistul Dragos Patraru, realizatorul emisiunii "Starea Natiei" (transmisa la TVR atunci), facea publice o serie de inregistrari in care presedintele-director general al institutiei, Doina Gradea, vorbea insultator la adresa jurnalistilor de la Stirile TVR. Aceasta afirma ca respectivii angajati ar merita "pumni in gura", in timp ce despre o jurnalista se referea cu apelativul "cap de porc"."Stai, ma, sa vezi. Bai, si se duce reportera noastra, care e o tipa cu cap de porc, sa-mi bag picioarele, ca nu poti sa o scoti de pe post. Dar, ok femeia. Si in timp ce lumea se bucura ca s-a facut spitalul asta, ca-i pentru copii, la Foisor, deci l-au refacut, ca-i o investitie spectaculoasa, asta o intreaba pe Firea: cum e cu statuile, nu stiu ce, cate statui ati facut in Bucuresti?""Deci ce merita astia? Pumni in gura! Pumni in gura! Nu ma bag in continutul, in politica editoriala! Da, cand sunt derapaje, sunt nevoita, sunt obligata sa fac asta. Dar astia merita politie pe ei, le-am si spus: trebuia sa aduc un sef din afara ca sa va taie! Ca nu meritati altceva, decat sa fiti taiati!"De cealalta parte, Doina Gradea poza atunci in victima, precizand ca asupra ei vin "anumite presiuni", si sublinia ca nu se astepta ca o conversatie privata sa ajunga in spatiul public.In urma scandalului, sapte membri ai Consiliului de Administratie al TVR se delimitau atunci fata de Doina Gradea si ii cereau demisia. Demisia i-au cerut-o de-a lungul vremii si angajati din TVR, jurnalisti sau diversi politicieni, insa Gradea s-a tinut de functie.Un an mai tarziu, fosta asistenta a lui Adrian Sirbu, dupa cum recunoaste Gradea intr-un interviu, a fost implicata intr-un nou scandal. Desi visteria TVR era aproape goala, fosta sefa a TVR era surprinsa in 2019 in delegatia oficiala a Romaniei la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice Europene de la Minsk. In contrast, reporterii si comentatorii TVR, care ar fi trebuit sa relateze de la eveniment, erau lasati acasa pentru ca nu mai erau bani."Da, reporterii comenteaza de acasa. Ce dreaq sa caute ei pe teren, mai ales cand terenul e peste hotare? Acolo merg sefii aia mari dupa cum vedem in pozele de la minister . Lipseste martie din post? Nu prea. A fost si la Eurovision ", scria pe Facebook Adelin Petrisor, unul dintre cei mai vechi jurnalisti ai TVR.Televiziunea Publica a mai fost centrul unor controverse dupa ce in 2019 a pierdut drepturile de televizare ale Festivalului George Enescu in favoarea Trinitas TV, sau la Eurovisionul din 2019, cand publicul s-a plans ca televotingul a masurat prea putin in alegerea reprezentantului Romaniei, pentru ca mai apoi tara noastra sa rateze pentru al doilea an la rand calificarea in finala.Scandaluri au fost si in 2020, cand, la finalul anului, Televiziunea Romana a "dat un spectacol grotesc, care a incalcat nu numai legile bunului-gust si pe cele ale bunului-simt, ci si legislatia audiovizualului", potrivit unui comunicat CNA. Concret, in noaptea de Anul Nou, TVR a difuzat emisiunea "Revelion la mine acasa", filmata in barul detinut de Mugur Mihaiescu in Centrul Vechi, printre invitati aflandu-se si Dan Bittman . Programul i-a luat in deradere pe guvernanti si normele de protectie impotriva pandemiei, cei doi acuzand la un moment dat autoritatile ca au "scos din burta" numarul de victime provocate de COVID-19."Responsabilii TVR care au decis includerea acestui show in seara de Revelion isi asuma acest program, iar din cifrele de audienta rezulta ca nu a fost o alegere gresita. De altfel, acum, chiar la ora la care scriu acest raspuns, presa, Facebook, mediul online, sunt efervescente pe marginea acestui subiect. Ceea ce, oricat ar parea de curios, e bine pentru Televiziunea Romana", replica Doina Gradea atunci.Controverse au existat si la Radioul Public, institutie condusa de catre Georgica Severin. In 2018, acesta era acuzat pentru numarul mare de excursii pe care le face in strainatate, secand astfel bugetul institutiei. In luna mai a anului respectiv, Severin a fost chemat in Comisia de cultura din Camera Deputatilor sa dea explicatii. Seful SRR a precizat atunci ca toate vizitele sale au fost necesare si a subliniat ca si-a luat bilete doar la clasa Economic. La doar cateva zile de la audiere, aceste pleca din nou in strainatate.Numai in 2018, acesta a facut 12 vizite si a bifat orase precum Paris, Bratislava, Roma, Seoul sau Mallorca, secatuind cu peste 100.000 de lei bugetul institutiei pe care o conducea. In acelasi an, jurnalistii de la Radioul Public au facut o petitie in care il acuzau pe Severin ca in calitate de presedinte director general, are cel mai mare salariu din istoria institutiei - 30.000 de lei pe luna. In petitia citata se mai arata ca Severin ar fi facut vizitele in strainatate la clasa Business si ca acestea s-au lasat "fara o finalitate concreta".Nu in ultimul rand, jurnalistii Radio Romania l-au mai acuzat pe Severin ca se foloseste de resursele institutiei pentru platforme politice, orchestrele fiind trimise sa cante la diverse evenimente al ministerelor. Politizarea emisiunilor este un alt lucru pe care jurnalistii RRA i-l reproseaza lui Georgica Severin.Un an mai tarziu, o parte dintre acuze erau confirmate si de catre social-democratul Ioan Mocioalca, in contextul in care, in perioada respectiva, deputatul a fost pentru cateva saptamani membru Pro Romania. Intr-o emisiune de la Radio Resita, acesta confirma faptul "o comisie de ancheta" trecea prin tara pentru a gasi nereguli la diferite statii regionale, astfel incat sa inlocuiasca directorii acestora cu unii obedienti lui Severin."Stiu ca anumite forte politice de aici, din judet (n.r. Caras-Severin), doresc schimbarea managerului de la Radio Resita si sa aduca un jurnalist de cartier in fruntea unei institutii prestigioase. Credeti-ma ca stiu despre ce vorbesc! Acei oameni nu stiu daca s-au intors de la Bucuresti, dar zilele trecute erau acolo si bateau pe la anumite usi. Daca se schimba lucrurile, s-ar putea sa nu mai am posibilitatea sa vorbesc la Radio Resita", declara Ioan Mocioalca.In aceeasi perioada, Paginademedia.ro nota ca in jurnalul de la ora 22.00, de la Radio Romania Actualitati, primele 8 stiri au fost despre 8 ministri ai Guvernului PSD , toate in cheie pozitiva.