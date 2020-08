Bistrita-Nasaud: Un candidat pentru primaria municipiului va aparea in continuare pe buletinele de vot, desi a depus cerere de renuntare

Turc si Vartic au sustinut luni, impreuna, o conferinta de presa la sediul PNL Bistrita-Nasaud, ocazie cu care candidatul PNT Maniu-Mihalache a anuntat ca a depus duminica cerere de renuntare la candidatura pentru functia de primar si ca a luat decizia, "impreuna cu conducerea partidului", sa il sustina pe liderul judetean al PNL, Ioan Turc, care la randul sau i-a multumit pentru sustinere."Sunt, de fapt am fost candidatul pentru primarie din partea PNT Maniu-Mihalache. Spun 'am fost', pentru ca ieri am depus o declaratie de renuntare la candidatura, in sensul in care in ultimele zile am avut mai multe discutii cu domnul Turc si am constatat ca ma regasesc in totalitate in programul pe care doreste sa il implementeze impreuna cu alianta. Toate punctele pe care le-am gasit acolo se intalnesc si pe listele noastre de proiecte si, impreuna cu conducerea partidului, am hotarat ca adevarata varianta de dreapta se regaseste in totalitate in alianta", a declarat Vartic.Biroul Electoral de Circumscriptie Bistrita nu a admis cererea de renuntare la candidatura, pe motiv ca aceasta este tardiva, astfel ca reprezentantul PNT Maniu-Mihalache va aparea pe buletinul de vot.PNT Maniu-Mihalache a depus si lista de candidati pentru Consiliul Local Bistrita, care a ramas nemodificata.Pentru functia de primar al municipiului Bistrita sunt depuse, in total, noua candidaturi, una fiind independenta. Printre candidati se numara si doua femei.