Bode, intrebat despre posibile noi restrictii: "Ele nu sunt impuse de un minister sau altul. In baza evaluarilor specialistilor, vom lua deciziile"

"Aceste restrictii nu sunt impuse de un minister sau altul. Ele pornesc de la INSP, se stabilesc in CNSU si se adopta in Guvern. In baza evaluarilor specialistilor vom lua deciziile. Niciodata nu ma voi pronunta pe un subiect asa de sensibil. Din pacate, prin evolutia pandemiei in Franta, Italia, e ingrijoratoare si Romania trebuie sa se uite cu mare atentie acolo. Dupa ce au aparut primele cazuri in Italia, la foarte putin timp pandemia a inregistrat o evolutie si in Romania", a afirmat Lucian Bode, intrebat daca se impun noi restrictii, in contextul pandemiei de coronavirus.El a mai spus ca un secretar de stat raspunde acum de coordonarea prefectilor si va avea o videoconferinta cu acestia pentru a le transmite ordinele care trebuie indeplinite in aceste zile."E un secretar de stat care raspunde de coordonarea prefectilor. E important ca prefectii sa fie 24 de ore din 24 la dispozitie. Inteleg ca astazi secretarul de stat are o videoconferinta cu prefectii pentru a le transmite ordinele pe care trebuie sa le indeplineasca in aceste zile. Dar voi intari aceste mesaje imediat cum voi ajunge in fruntea ministerului, pentru ca ati vazut cum au explodat numarul de cazuri. Acest lucru nu se va intampla si voi monitoriza foarte atent activitatea in aceste zone", a completat Bode.Referitor la o modificare a Codului penal, acesta a explicat ca el a fost cel care le-a initiat si anume cea care se refera la fapta de ultraj care se pedepseste cu inchisoarea."Eu sunt initiatorul modificarii articolului 239 din Codul penal in care am spus ca aceasta fapta de ultraj se pedepseste cu inchisoare, eliminand din Codul penal << sau amenda >> . Asadar am avut aceasta preocupare inca din primul mandat cu privire la respectul pentru uniforma si oamenii legii", a mai declarat Lucian Bode.Bode a fost avizat favorabil cu 20 de voturi "pentru" si 10 "impotriva". Ministrii sunt audiati miercuri in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul reunit in vederea investirii Guvernului Citu urmeaza sa aiba loc de la ora 15.00.