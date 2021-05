Ministrul de Interne, Lucian Bode, multumit ca peste 80% din proiectele propuse de el la Transporturi, se regasesc in PNRR

"Vreau sa-mi exprim satisfactia pentru faptul ca peste 80 % din proiectele pe care eu le-am propus, impreuna cu echipa de la Ministerul Transporturilor de anul trecut, si-au gasit finantarea in forma finala a PNRR-ului pe care urmeaza sa-l trimitem la Bruxelles. In acelasi timp pot sa spun ca sunt si nemultumit de faptul ca pe componenta de rezilienta in situatii de criza MAI nu beneficiaza de sumele pe care noi ni le-am fi dorit, dar cu siguranta din fonduri structurale vom reusi sa crestem rezilienta sistemelor de siguranta, de ordine publica in Romania din viitorul exercitiu financiar", a declarat Bode, la Palatul Parlamentului.Potrivit acestuia, "este un moment foarte important pentru Romania"."Consider ca acest moment, in care Puterea si Opozitia se aseaza la masa dezbaterilor pentru a avea un plan national agreat si transmis catre Bruxelles, este un moment cum trebuie sa vedem de cat mai multe ori in Romania", a adaugat ministrul.