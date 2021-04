UPDATE Senatorul PSD Florian Bodog a ramas fara imunitate. Poate fi anchetat de DNA

Florian Bodog a declarat miercuri, 21 aprilie, in plenul parlamentului, ca nu cere colegilor sa voteze impotriva solicitarii DNA privind cercetarea sa penala, pentru ca nu are nimic de ascuns si are incredere in Justitia din Romania."Din start va spun ca nu va voi cere sa votati impotriva solicitarii de cercetare a mea, ca n-am nimic de ascuns, intotdeauna am raspuns invitatiilor si nu este prima data cand am fost invitat la DNA sau la Parchet. (...) Nu-mi este frica de Justitie si am incredere in Justitia din Romania", a afirmat Bodog, in cadrul dezbaterilor privind cererea DNA.El a adaugat ca imunitatea parlamentara nu trebuie privita ca un privilegiu."Stiu ca decizia este una politica, cred insa ca Senatul si romanii au dreptul sa stie. Fiecare dintre noi raspundem in fata lui Dumnezeu, raspundem in fata Justitiei si raspundem in fata oamenilor care ne-au trimis in Parlament. Imunitatea nu trebuie privita ca un privilegiu, imunitatea este garantia ca un ministru sa-si poata exercita in mod liber mandatul", a spus senatorul PSD.Procurorii DNA solicita Senatului incuviintarea urmaririi penale a lui Florian Bodog, pe care il acuza ca atunci cand a detinut pozitia de ministru ar fi actionat pentru ca o persoana angajata in functia de consilier personal sa isi incaseze salariul pe o perioada de 12 luni fara sa se fi prezentat la serviciu si fara sa fi prestat activitatile la care era obligata prin contract.In 2019, senatorii au respins o solicitare similara cu privire la Florian Bodog, dar procurorii au anuntat ca au obtinut date privind comiterea de catre fostul ministru a altor patru infractiuni de fals in inscrisuri si abuz in serviciu in acest caz.