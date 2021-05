Ce s-a discutat la intalnirea intre Aurescu si Geoana. Secretarul general adjunct al NATO a vizitat oficial Romania

"Discutiile au inclus un schimb substantial de opinii privind reuniunea ministrilor afacerilor externe din NATO de maine, 1 iunie 2021, in pregatirea Summitului NATO din 14 iunie, de la Bruxelles, precum si cu privire la agenda Summitului. Seful diplomatiei romane a reafirmat angajamentul Romaniei pentru o Alianta mai puternica, atat din punct de vedere politic, cat si militar, activa si relevanta la nivel global. Ministrul Bogdan Aurescu si-a exprimat convingerea ca va fi posibila conturarea unui pachet decizional solid, ambitios si novator la Summitul Aliat", a transmis MAE, intr-un comunicat de presa.Potrivit documentului, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu "a reiterat sustinerea pentru propunerea Secretarului General al NATO de adoptare a unui nou Concept Strategic al Aliantei si a subliniat ca documentul trebuie sa reflecte realitatile geostrategice actuale, sa consolideze coeziunea aliata si sa asigure o viziune unitara asupra prioritatilor NATO, cu mentinerea atentiei aliate asupra sarcinii fundamentale a Aliantei - apararea colectiva"."In acelasi timp, ministrul afacerilor externe a subliniat importanta coerentei intregului Flanc Estic si a continuarii consolidarii posturii de descurajare si aparare aliate. Totodata, ministrul Bogdan Aurescu a accentuat importanta intaririi cooperarii cu partenerii, atat cu Uniunea Europeana, dar si cu statele din vecinatate, in special cu cele aspirante", a mai transmis MAE.Potrivit sursei citate, in cursul intrevederii, cei doi oficiali au discutat si despre Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta, o initiativa concreta strategica a Romaniei menita sa contribuie la intarirea rezilientei NATO, UE, a statelor membre si a celor partenere ale celor doua organizatii."Secretarul General adjunct al NATO a salutat aceasta initiativa a Romaniei si a reiterat sustinerea pentru Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta. De altfel, in cursul zilei de astazi, 31 mai, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va gazdui ceremonia oficiala de inaugurare de catre Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis , a sediului Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, cu participarea Prim-ministrului Romaniei, domnul Florin-Vasile Citu, in prezenta Secretarului General Adjunct al NATO, domnul Mircea Geoana, si a vicepresedintelui Comisiei Europene pentru relatii interinstitutionale si prognoza, domnul Maros Sefcovic", a mai transmis MAE.