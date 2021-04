Bogdan Aurescu participa la reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale UE. Ce subiecte vor fi discutate

Aurescu va reitera " sprijinul pentru parcursul european al Ucrainei si pentru aprofundarea procesului de asociere politica si integrare economica si va incuraja continuarea eforturilor autoritatilor ucrainene in realizarea de reforme", potrivit MAE.Reuniunea ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale UE are loc in sistem videoconferinta.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), vor fi abordate situatia din Georgia, relatiile UE-India, situatia din Myanmar, stadiul Planului Comun de Actiune Cuprinzator privind dosarul nuclear iranian, relatiile cu Mozambic si perspectivele Acordului post-Cotonou. Agenda tematica propriu-zisa a reuniunii va include dezbateri referitoare la evolutiile din Etiopia si situatia din Ucraina. De asemenea, ministrii de externe europeni vor avea un schimb informal de opinii cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dimitri Kuleba. In ceea ce priveste situatia din Georgia, ministrii vor analiza evolutiile recente, in contextul crizei politice interne. Ministrul Bogdan Aurescu va reliefa importanta continuarii eforturilor de mediere ale UE cu obiectivul identificarii de solutii concrete. Va evidentia, de asemenea, ca sprijinul UE este esential pentru consolidarea democratiei si a rezilientei Georgiei, si in general a statelor din Parteneriatul Estic, avand in vedere multiplele provocari cu care se confrunta aceste tari in ultima perioada", a aratat MAE.Referitor la relatiile UE-India, ministrii europeni vor evalua stadiul pregatirii Summit-ului UE-India, care va avea loc la Porto, in 8 mai, sub presedintia portugheza a Consiliului UE. Ministrul roman de externe va exprima sustinerea pentru atingerea unor obiective cat mai ambitioase cu ocazia reuniunii la nivel inalt si va arata ca un parteneriat solid si cuprinzator cu India va contribui la crearea unui prim pilon al implicarii strategice a UE in regiunea indo-pacifica."In ce priveste situatia ingrijoratoare din regiunea Tigray din Etiopia, precum si rolul Uniunii Europene in solutionarea acestei crize, ministrul Bogdan Aurescu va sublinia importanta eforturilor de detensionare pentru a evita riscul de contagiune in intreaga regiune a Cornului Africii, cu impact indirect si asupra UE. De asemenea, va evidentia rolul important detinut de Uniunea Africana (UA) si de Autoritatea Interguvernamentala pentru Dezvoltare (IGAD)", a adaugat MAE.Dezbaterea privind Ucraina va avea in urma vizitei din 3 martie a presedintelui Consiliului European, Charles Michel, la Kiev si a reuniunii Consiliului de Asociere UE-Ucraina, din 11 februarie.