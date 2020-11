Bogdan Hutuca: "Sub guvernarea PNL, urmatorii patru ani sunt o sansa extraordinara pentru dezvoltarea judetului Constanta." (P)

-Munca, seriozitate si determinare. Asta urmeaza. Constanta, ca de altfel intreaga tara, a pierdut deja prea multe sanse de dezvoltare, insa scopul nostru este ca in urmatorii ani sa recuperam toate aceste sanse pierdute. Planul National de Recuperare si Rezilienta este unul optimist, dar si realist: la finalul lui vom avea peste 1.000 de km de autostrazi construite, cel putin 3 spitale regionale, alte zeci de spitale si de centre medicale ridicate de la zero si, mai ales, o economie nationala suficient de puternica incat sa sustina sisteme de educatie si de sanatate performante.-Din pacate, rezultatele epocii despre care vorbiti se vad la tot pasul. Timp de 20 de ani, in judet au domnit ilegalitatea si incompetenta. Asta a afectat fiecare constantean de buna-credinta, a afectat investitiile si a lovit in locurile de munca sustenabile si bine platite.-Inainte de orice, romanii trebuie sa se uite la ce am realizat in acest an in care am fost la guvernare. Am acordat finantare pentru Metroul din Dr. Taberei, pentru calea ferata Gara de Nord - Otopeni, am finalizat aproape 100 de km de autostrada (cat guvernele PSD in 3 ani), am finalizat Stadionul Steaua, centuri ocolitoare, am semnat deja pentru cele 3 spitale regionale, am modernizat intr-o cursa fenomenala cu timpul zeci de unitati medicale din tara. Practic, am reusit ca intr-un singur an, an in care am avut atat o criza sanitara, cat si una economica, sa facem mai multe lucruri decat socialistii in ultimele lor guvernari. Asta arata o schimbare a filosofiei: gata cu stagnarea si saracia socialista, a venit vremea dezvoltarii si a investitiilor.-Categoric da! Primarul liberal, presedintele CJ liberal si guvernul liberal deja lucreaza la proiecte comune de dezvoltare a judetului. O mare parte din cei 80 de miliarde de euro, banii obtinuti de presedintele Iohannis la Bruxelles, vor veni la noi in judet. Pe langa acestia, vom atrage o mare parte din investitiile americane de 8 miliarde de dolari si vom aduce si finantare de la bugetul national. Bani sunt, dorinta de a face lucruri bune exista, avem oameni pregatiti care deja lucreaza la proiecte - unele au fost deja depuse.-In ultimele saptamani am avut mai multe intalniri cu primarul Constantei, Vergil Chitac, cu presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu, cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, si cu premierul Ludovic Orban. Am stabilit impreuna un plan clar de investitii in judet.In primul rand, am stabilit sa folosim fondurile europene pentru a veni cu solutii moderne si sustenabile pentru sistemul de termoficare a municipiului Constanta.Apoi, tot cu fonduri europene, vom face un nou spital si o sectie de Pediatrie noua la nivelul judetului Constanta.Impreuna cu Guvernul vrem sa investim in infrastructura portuara, respectiv molul 3. Aceasta este o investitie foarte importanta pentru economia judetului.O alta prioritate este sistemul de irigatii din judetul Constanta, care a suferit enorm in ultimii ani de pe urma secetei pedologice.O chestiune nerezolvata pe care turistii o vad cateva zile pe an, dar cu care noi traim zi de zi, este coasta Marii Negre. Am inceput sa derulam deja un vast program de combatere a eroziunii costiere. Pentru aceasta chestiune avem alocat un buget de 800 de milioane de euro. Se reabiliteaza 11 sectoare de plaja si se creste suprafata acestora cu peste 240 de hectare.-Am lasat special la urma investitiile de la Cernavoda, acestea fiind de interes strategic atat pentru judetul Constanta, cat si pentru tara. In urmatorii 4 ani, vom construi alaturi de partenerii nostri americani, canadieni si francezi reactoarele 3 si 4 si vom moderniza reactorul numarul 1. Aceasta investitie va aduce beneficii uriase judetului, se vor crea mii de locuri de munca pe orizontala si pe verticala, iar la nivel national vom reusi sa avem un plus energetic semnificativ, ceea ce va face din Romania un jucator regional pe aceasta piata.Pe langa investitiile din energia nucleara, suntem decisi sa incepem cat mai repede, tot alaturi de prietenii nostri americani, exploatarea gazelor din Marea Neagra. Alte mii de locuri de munca, alti bani la bugetul local si national.-Da, ma bucur ca ma intrebati asta. A2 a crescut enorm turismul pe litoral si, in special, turismul de week-end. Deci noi, constantenii, stim foarte bine cat de mult aduce o infrastructura moderna unui judet. Constanta e bine pusa pe harta investitiilor din infrastructura. Va dau numai doua exemple: Alternativa Techirghiol, un proiect care are finantare, care are deja studiul de fezabilitate si care presupune constructia unui drum cu o lungime de 22 de kilometri, care sa lege municipiul Constanta de sudul litoralului, dar si de o centura ocolitoare pentru municipiul Mangalia.Foarte repede vrem sa incepem si drumul expres Constanta - Tulcea - Braila, cu o lungime de 172 km si un cost de 4,33 miliarde de lei. In plus, nu uitati de investitiile pentru modernizarea Portului Constanta si pentru extinderea si modernizarea Aeroportului International "Mihail Kogalniceanu".Avem deja in lucru sau urmeaza sa inceapa in lunile urmatoare investitii de miliarde de euro. Ma doare sa vad ca, desi au fost bani, in ultimii ani, guvernele pesediste si-au batut joc de banii romanilor.-Pesedistii au facut multe lucruri rele, dar speram ca macar pe chestiuni ce tin de siguranta si securitatea romanilor vor face un pas in spate. Unul dintre cele mai grave lucruri facute de pesedisti cat timp au fost la guvernare a fost sa alunge din tara companiile din energie care incercau sa exploateze gazele naturale de la Marea Neagra. Daca am scoate gazul din Marea Neagra, romanii ar beneficia de gaze naturale ieftine si sigure. Ca urmare a politicilor PSD-Dragnea, in 2019, Romania a importat de doua ori mai mult gaz de la rusi, comparativ cu anul precedent. Eu nu vreau sa-i imbogatim pe rusi si nici nu vreau ca romanii si companiile romanesti sa consume gaze de la Gazprom. Dar aceste lucruri se vor schimba. Pozitia PNL este clara: gazele romanesti din Marea Neagra trebuie exploatate si folosite de noi.-Ca liberal, stiu ca banii vor fi intotdeauna cel mai bine folositi de cei care ii produc. Tocmai de aceea m-am luptat alaturi de colegii mei liberali si am reusit sa eliminam acciza la carburanti, sa eliminam supraimpozitarea contractelor de munca part-time si sa venim cu masuri de sustinere a oamenilor de afaceri romani. Ma bucur ca astazi zeci de mii de antreprenori romani pot spune ca si-au pastrat afacerile in aceasta criza datorita masurilor luate de guvernul liberal in acest an.-Absolut deloc. Stiam ca asa va fi, insa cineva trebuia sa isi asume responsabilitatea guvernarii Romaniei in conditii fara precedent in ultima suta de ani. Am traversat si traversam o dubla criza, una sanitara si una economica, stiam care sunt riscurile, nu se intampla doar in Romania. In acelasi timp insa, nu puteam gandi cinic. Nu puteam spune sa vina altcineva sa se erodeze si noi apoi sa luam un scor cat mai mare la alegeri. Din pacate, unii asa au gandit. Nu vreau sa spun cuvinte mari, insa intre interesul tarii si interesul partidului, noi am ales interesul tarii. Am pierdut niste procente? Asta e viata. In acelasi timp, unii romani au inteles riscul politic pe care ni l-am asumat si ne lauda pentru asta. Un politician care se ghideaza doar dupa interesul personal sau dupa interesul de partid nu merita nimic.-Nu am reusit pana acum pentru ca de fiecare data s-a opus majoritatea socialista din Parlament, iar atunci cand am reusit totusi sa votam o lege, s-au opus judecatorii de la CCR si Avocatul Poporului - asta desi erau in conflict de interese, ei avand pensii speciale. Sper sa nu se supere colegii mei pe mine, insa va spun un secret - in ultimele discutii purtate in forumul partidului am stabilit clar ca eliminarea pensiilor speciale este pentru noi o prioritate legislativa. Din pacate, Ludovic Orban nu putea veni aici cu OUG, deoarece nu poti sa adopti o ordonanta de urgenta, cand ai o lege in dezbatere sau cand o lege este supusa controlului constitutional. Cand vom avea majoritatea parlamentara pensiile speciale vor fi istorie. Noi, liberalii, sustinem clar principiul contributivitatii. Dar avem nevoie de aceasta majoritate.-Oamenii au de ales intre doua filosofii de guvernare extrem de diferite: pe de o parte au de ales filosofia liberala, care aduce prosperitate si dezvoltare, pe de alta au de ales filosofia socialista, cea care a produs mereu saracie si subdezvoltare. Mai clar, romanii care vin la urne au de ales intre candidatii Partidului National Liberal si candidatii PSD. Din pacate, am incheiat recent un ciclu de crestere economica de aproape un deceniu, la finalul caruia insa nu am reusit sa construim nici un sistem de sanatate modern si performant, nici un sistem de educatie adoptat cerintelor pietei muncii si nici un sistem de infrastructura european. Am pierdut aceste sanse pentru ca la conducere s-au aflat prim-ministri socialisti care nu au dorit sa dezvolte Romania. Istoria ne mai ofera insa o sansa. In urmatorii ani, putem atrage pana la 80 de miliarde de euro din fonduri europene. Daca la conducerea Guvernului se va afla un premier liberal, acesti bani se vor duce catre investitii care vor genera prosperitate si bunastare. Daca insa la Palatul Victoria se va afla tot un premier socialist, banii vor fi risipiti ca si pana acum. Romanii au vazut dezastrul produs de guvernarile PSD, iar constantenii cu atat mai mult, dupa 20 de ani de dezastru socialist. Acum avem sansa unei dezvoltari fara precedent, avem o sansa pe care nu avem voie sa o ratam. Iar aceasta sansa se numeste guvernarea liberala.