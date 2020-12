Bogdan Hutuca, presedinte PNL Constanta: "Judetul Constanta va fi o prioritate atat pentru parlamentarii PNL, cat si pentru guvern. De fapt, este deja, pentru ca proiectele care il vizeaza au fost deja demarate." (P)

Pe ce se bazeaza Hutuca, vorba lui Moromote? Amplul plan, deja prezentat public - Planul National de Redresare si Rezilienta. Cel mai important, este un plan care are deja finantare - "cele aproape 80 de miliarde obtinute de Klaus Iohannis pentru tara noastra reprezenta garantia relansarii economiei romanesti"."La finalul lui vom avea peste 1.000 de km de autostrazi construite, cel putin 3 spitale regionale, alte zeci de spitale si de centre medicale ridicate de la zero si, mai ales, o economie nationala suficient de puternica incat sa sustina sisteme de educatie si de sanatate performante", da asigurari liderul liberal.Hutuca a avut deja intalniri cu primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, cu presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu, cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, si cu premierul Ludovic Orban. Impreuna au stabilit un plan clar de investitii in judet."In primul rand, am stabilit sa folosim fondurile europene pentru a veni cu solutii moderne si sustenabile pentru sistemul de termoficare a municipiului Constanta. Apoi, tot cu fonduri europene, vom face un nou spital si o sectie de Pediatrie noua la nivelul judetului Constanta. Impreuna cu Guvernul vrem sa investim in infrastructura portuara, respectiv molul 3. Aceasta este o investitie foarte importanta pentru economia judetului. O alta prioritate este sistemul de irigatii din judetul Constanta, care a suferit enorm in ultimii ani de pe urma secetei pedologice.", puncteaza liderul liberal.Judetul Constanta ramane extrem de atractiv pentru investitorii din energie, care au pregatit deja mai multe miliarde de euro. In pipeline sunt reactoarele 3 si 4 ce vor fi construite alaturi de parteneri americani, canadieni si francezi, plus modernizarea reactorului 1. Impactul va fi major - mii de locuri de munca pe orizontala si pe verticala, iar la nivel national, un plus energetic semnificativ. Un alt subiect important pe agenda liberalului ramane si exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, un proiect care, reamintim, a primit multe piedici din partea PSD."Pesedistii au facut multe lucruri rele, dar speram ca macar pe chestiuni ce tin de siguranta si securitatea romanilor vor face un pas in spate. Unul dintre cele mai grave lucruri facute de pesedisti cat timp au fost la guvernare a fost sa alunge din tara companiile din energie care incercau sa exploateze gazele naturale de la Marea Neagra. Daca am scoate gazul din Marea Neagra, romanii ar beneficia de gaze naturale ieftine si sigure. Ca urmare a politicilor PSD-Dragnea, in 2019, Romania a importat de doua ori mai mult gaz de la rusi, comparativ cu anul precedent. Eu nu vreau sa-i imbogatim pe rusi si nici nu vreau ca romanii si companiile romanesti sa consume gaze de la Gazprom. Dar aceste lucruri se vor schimba. Viziunea PNL este clara: gazele romanesti din Marea Neagra trebuie exploatate si folosite de noi", explica liberalul.Toate datele arata ca, in acest ritm, folosind fondurile de 80 de miliarde de euro promise anul acesta presedintelui Romaniei, dar si creativitatea, munca si dorinta de mai bine a romanilor, putem a ajungem la un nivel de trai apropiat de al tarile din Europa Occidentala."Pe 6 decembrie, judetul Constanta are aceasta sansa istorica - sa trimita PSD la cosul de gunoi ai istoriei si sa voteze pentru dezvoltarea judetului si a tarii, pentru investitii care sa conduca la o crestere economica sustenabila, pentru responsabilitate, bunastare si un viitor mai bun", conchide Hutuca.