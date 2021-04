A fost votat bugetul pentru Primaria Sectorului 1. Ce investitii se fac anul acesta

Veniturile totale prognozate in acest an sunt de 1,068 miliarde lei, in scadere cu 176 milioane lei, adica cu 12% mai putin fata de veniturile incasate in anul 2020, anunta primarul sectorului 1, Clotilde Armand , intr-o postare pe Facebook "Chiar daca bugetul pe 2021 este mai mic fata de anii precedenti am prevazut investitii majore in: sanatate, educatie si infrastructura. De asemenea, avem multe proiecte pentru comunitate pentru care luptam sa accesam fonduri europene - domeniu total strain pana acum in Primaria Sectorului 1", explica primarul."Sunt alocati bani pentru construirea de noi scoli (gradinita si scoala in cartierul Greenfield, Scoala Regala, scoala in Str. Apicultorilor si scoala in cartierul Henri Coanda), iar mai multe unitati de invatamant vor fi extinse sau modernizate."Clotilde Armand detaliaza proiectele de investitii pe care administratia locala isi propune sa le deruleze:- Finalizarea lucrarilor pentru cele doua bazine semi-olimpice si finalizarea studiilor pentru construirea bazinului olimpic Media - Vor fi construite, reabilitate si refacute terenurile/salile de sport de la mai multe scoli si reabilitare/construire terenuri de fotbal si rugby;- Amenajarea de parcuri si spatii de recreere;- Modernizare, restaurare si eficientizare energetica pentru imobilul "Teatrul Excelsior";- Reabilitarea Teatrului "Nicolae Balcescu" din Parcul Bazilescu.- Consolidare si alte lucrari de interventie la Biserica "Manastirea Casin";- Amenajarea a doua Centre de Colectare Selectiva a Deseurilor (in total vor fi cinci);- Amenajarea a 2.000 de platforme de colectare selectiva de deseuri (faza de proiectare + 10 platforme pilot);- Achizitia, instalarea si punerea in functiune a 17 statii de reincarcare pentru autoturismele electrice;- Plantarea a 50.000 de arbori;- Finantarea lucrarilor de modernizare a UPU si a Ambulatoriului de la Spitalul Floreasca;- Construim primul centru din Romania de recuperare pentru marii arsi (proiect aflat in pregatire);- Lucrari de reabilitare termica la 74 de blocuri de pe raza Sectorului 1;- Proiectare si lucrari de reabilitare termica pentru alte 85 de blocuri;- Locuinte pentru tineri si tineri profesori;- Modernizare infrastructura rutiera (50 de strazi);- Parcari de cartier."Multumesc consilierilor pentru ca au votat bugetul si au realizat ca interesul comunitatii este mai presus de interesele transpartinice. Cetatenii sunt pe primul loc si asteapta de la noi rezultate! Continuam!" isi incheie primarul postarea.