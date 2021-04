Proiectul privind bugetul Capitalei a fost respins. Nicusor Dan: "Primaria Bucuresti risca sa intre in incapacitate de plata"

Reprezentanti din CGMB sustin ca daca problemna bugetului nu se rezolva in timp util, Primaria Municipiului Bucuresti risca sa intre in incapacitate de plata."E o zi foarte importanta, ziua votarii bugetului. De la inceputul acestui mandat am facut eforturi uriase sa tinem la linia de plutire Primaria si institutiile din subordine care au fost din punct de vedere financiar planificate gresit. Am gasit facturi neplatite de la inceputul anului 2019, am reusit, acum odata cu votarea bugetului putem sa trecem la faza urmatoare, la inceperea investitiei", a transmis primarul Capitalei, la inceputul sedintei destinate dezbaterii bugetului. Consilierii USR PLUS au anuntat ca nu vor vota proiectul de buget, dupa ce, inaintea sedintei consilierii generali ai USR PLUS au cerut primarului general sa retraga proiectul de pe ordinea de zi a sedintei, apreciind ca acesta nu a fost corect fundamentat si nici nu a fost discutat. Viceprimarul Horia Tomescu s-a declarat suprins sa vada ca bugetul este estimat la 7 miliarde de lei, cand toate discutiile anterioare s-au referit la 4,5 - 5 miliarde de lei. "Noi vrem sa avem un buget realist. Nu este momentul sa fim populisti", aprecia viceprimarul.