Vicepremierul Dan Barna, despre cum vor fi impartiti banii Romaniei: "Bugetul este inca in lucru"

"Bugetul e in dezbatere la nivelul Guvernului, in coalitie s-a discutat despre buget doar tangential, in zilele urmatoare vom veni insa cu o formula de buget", a spus vicepremierul Dan Barna.In ceea ce priveste banii pe care Romania ii are la dispozitie din fonduri europene, Barna a subliniat ca sumele vor fi la dispozitia tarii noastre doar in momentul in care atingem rezultatele proiectelor."Daca nu atingem rezultatul, nu vom primi nicio suma intermediara , e important asadar ca fiecare minister sa isi faca proiectele. E esential sa putem folosi aceasta resursa. Vor fi si discutii cu fiecare minister in parte", a completat Barna. propunere de buget pentru anul 2021 ar urma sa fie finalizata, pentru a fi analizata, luni, dupa discutiile cu ordonatorii de credite, a declarat premierul Florin Citu , care a precizat ca PIB-ul nominal va fi "putin mai mare ca anul trecut".CITESTE SI: