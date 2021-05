Nicusor Dan, despre bugetul Capitalei: "Este posibila convocarea unei sedinte a Consiliului General, in urmatoarele ore"

Bugetul Capitalei, redus cu un miliard

Edilul a precizat ca s-au convenit o serie de ajustari la proiectul de buget, ajungand astfel la o forma acceptata de toata lumea. Dan a mai aratat ca sustine sporirea solidaritatii in coalitie, dar si realism maxim in privinta chestiunilor dificile. El afirma ca e posibila convocarea unei sedinte CGMB in urmatoarele ore."Discutiile de joi seara privind bugetul Capitalei au inregistrat progresele sperate. Am convenit o serie de ajustari la proiectul de buget, ajungand astfel la o forma acceptata de toata lumea.Sigur, nu e un buget perfect, dar e pasul necesar si corect pentru a incepe investitiile in Capitala si pentru a elimina datoriile si problemele din perioada Firea- PSD . Vom lucra impreuna in continuare, inclusiv in perspectiva rectificarii din a doua parte a anului, pentru a imbunatati abordarea in chestiunile bugetare", afirma Nicusor Dan El subliniaza faptul ca din caest motiv sustine sporirea solidaritatii in coalitie, dar si realism maxim in privinta chestiunilor dificile."Multumesc liderilor si reprezentantilor USR PLUS, PNL si PMP pentru contributia la gasirea unei solutii. E posibila convocarea in urmatoarele ore a unei sedinte de Consiliu General, in care vom supune din nou la vot proiectul de buget, cu modificarile agreate", precizeaza Nicusor Dan.Pe de alta parte, copresedintii USR PLUS Bucuresti au anuntat ca vor propune aprobarea de catre consilierii USR PLUS a noului proiect de buget. Viceprimarul Capitalei Horia Tomescu.El sustine insa ca nici aceasta varianta imbunatatita nu este inca una realista."O spunem foarte clar: bugetul in aceasta varianta imbunatatita nu este inca unul realist. Si eu si colegii mei avem incredere ca prin rectificari bugetare succesive vom aduce proiectia bugetara de astazi cat mai aproape de realitate. Pe termen mediu si lung, este evident ca nu putem continua asa. "Reteta Firea" a adus orasul in faliment. Aprobarea acestui buget nu face decat sa castige timp, timp pe care coalitia de la Bucuresti trebuie sa il foloseasca pentru reforme reale si accelerate", este mesajul transmis de Horia Tomescu pe Facebook Viceprimarul Capitalei adauga ca majoritatea in Consiliul General nu functioneaza cum trebuie si ca angajamentele initiale nu au fost respectate, urmand ca saptamana viitoare sa aiba loc intalniri pentru a se reaseza colaborarea.