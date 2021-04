Disputa pe bugetul Capitalei intre USR PLUS si Nicusor Dan. "Nu este momentul sa fim populisti"

Consilierii generali ai USR PLUS acuza ca bugetul nici nu a fost discutat. Viceprimarul Horia Tomescu s-a declarat suprins sa vada ca bugetul este estimat la 7 miliarde de lei, cand toate discutiile anterioare s-au referit la 4,5 - 5 miliarde de lei. "Noi vrem sa avem un buget realist. Nu este momentul sa fim populisti", a preciaza viceprimarul.Viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, a afirmat, marti seara, intr-o declaratie de presa, ca echipa de consilieri generali USR PLUS a analizat bugetul propus spre aprobare de catre primarul general."Actualul buget nu sprijina realizarea obiectivelor pe care le-am asumat", afirma Tomescu.Potrivit acestuia, veniturile sunt estimate la 7 miliarde de lei. "Am fost surprins sa vad aceasta suma prinsa in buget, pentru ca in toate discutiile (...) sumele avansate au fost in jur de 4,5 - 5 miliarde de de lei. Am cerut notele de fundamentare. Raspunsul primit de la directiile din primarie a fost ca primarul a interzis accesul consilierilor la orice fel de detalii care sa explice forma actuala a veniturilor", sustine viceprimarul.Acesta crede ca veniturile primariei "nu sunt realiste", lucru cre s-a intamplat si in ultimii ani."Noi vrem sa avem un buget realist. Nu este momentul sa fim populisti (...) Nu putem aproba ceva ce nu a fost discutat (...) Cerem primarului sa retraga proiectul ", a mai afirmat Tomescu.Consiliul General se reuneste, miercuri, pentru a discuta bugetul pe anul 2021.