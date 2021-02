Presedintele Senatului, Anca Dragu, despre bugetul pe 2021: "Este unul cumpatat, nu de austeritate"

"Eu as evita cuvantul austeritate, pentru ca sunt cresteri de venituri in buget. Sa nu uitam ca suntem intr-un an in care economia se chinuie sa isi revina de pe un minus, de pe o contractie si sa nu uitam, de asemenea, ca 2 milioane de romani au fost loviti direct si indirect de criza. Ar trebui sa gandim acest buget in contextul economic actual si sa trecem dincolo de sicanele politice care se isca de regula in jurul bugetului. Deci nu as spune ca este un buget de austeritate, dar este un buget cumpatat", a declarat Anca Dragu, duminica seara, intr-o interventie la Antena 3.Intrebata cum se justifica alocarea de 7 milioane de lei in bugetul Senatului pentru achizitionarea de masini, presedintele Camerei superioare a explicat ca este vorba despre schimbarea unei parti din parcul auto, autoturisme care nu mai prezinta siguranta in trafic."Sunt masini cu vechime de 12-15 ani, care nu mai prezinta siguranta si trebuie inlocuite", a precizat Anca Dragu, care a mentionat ca isi doreste achizitionarea de autovehicule de productie autohtona pentru ca banii, in final, sa intre tot in economia romaneasca.