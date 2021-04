Bugetul Iasiului, aviz negativ: consilierii USR-PLUS s-au abtinut de la vot, cei ai PSD au parasit sala

Dupa o dezbatere in plenul Consiliului Local Municipal Iasi de aproape opt ore pe amendamentele depuse de consilierii USR PLUS si PSD, reprezentantii celor doua formatiuni politice au refuzat sa voteze bugetul pentru anul in curs in forma propusa de primarul liberal Mihai Chirica . Astfel, consilierii locali USR PLUS s-au abtinut de la vot, in timp ce consilierii locali PSD au preferat sa iasa din sala in momentul votului.In urma alegerilor locale din 2020 niciun partid politic nu a reusit sa obtina majoritatea in plenul Consiliului Local. Cele mai multe dintre cele 27 de locuri au fost obtinute de PNL , cu 11 mandate de consilieri locali, USR PLUS detine noua mandate, PSD are cinci si PMP doua.