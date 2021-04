Liderii PSD si USRPLUS Iasi spun ca din cauza PNL bugetul judetului este "fara cap si fara coada". De ce fac aceste afirmatii

Conducerea PSD Iasi sustine, intr-un comunicat de presa, ca liberalii au aprobat cu 100 milioane de lei mai putin la sectiunea de dezvoltare decat s-a alocat la inceputul anului 2020 de catre administratia social-democrata."Cum sa discute ei despre dezvoltarea judetului cand, fata de anul trecut, bugetul propus pentru investitii este mai mic cu aproape 100 milioane lei, adica 418 milioane lei, fata de 512 milioane lei in 2020?Vorbim despre toate acestea in contextul in care bugetul general este aproape identic cu cel de anul trecut. PSD a propus ca 35 la suta din totalul cheltuielilor sa mearga la investitii, in vreme ce Costel Alexe presedinte al CJ Iasi - n.r.) a propus un procent de 28%. Concluzia este foarte simpla: vorba multa, fapte putine", afirma Maricel Popa, presedintele PSD Iasi.Social-democratii ieseni ii acuza pe liberali ca, in sedinta de miercuri in care a fost adoptat proiectul de buget judetean, majoritatea PNL a respins toate amendamentele depuse de PSD sau de USR PLUS si ca PNL a transformat dezbaterea despre dezvoltarea judetului intr-o sedinta de partid.Totodata, sefii PSD spun ca au facut un test in plenul CJ si au depus amendamente inaintate de PNL cand acestia erau in opozitie , dar ca liberalii le-au respins doar pentru ca erau depuse de PSD."Bugetul PNL este fara viziune, un buget fara cap si fara coada, care nu isi propune sa creasca nivelul de trai al iesenilor. Este un buget in care copiii din mediul rural cu rezultate bune la invatatura nu si-au gasit locul, la fel si copiii extrem de talentati de la Liceul cu Program Sportiv. Asa cum a demonstrat ca stie sa faca si la Ministerul Mediului, Alexe a pregatit un buget pentru camarila politica.Amendamentele noastre au fost respinse, fara a fi macar analizate", declara liderul grupului de consilieri PSD, Cristian Stanciu.La randul sau, senatorul USR PLUS, Marius Bodea, acuza faptul ca majoritatea PNL-PMP din Consiliul Judetean a respins toate propunerile, fara a exista macar o minima analiza."Consilierii USR PLUS au propus, intre altele, infiintarea unei retele de crese in zona metropolitana, demararea programului Nicio scoala cu WC in curte, infiintarea unui "Ghiseu unic" pentru investitorii romani sau straini, operationalizarea unui cabinet stomatologic mobil pe teritoriul judetului Iasi sau infiintarea unor parcuri agroindustriale la Holboca, Harlau si Targu Frumos.Toate aceste propuneri au fost fundamentate dupa consultari indelungate cu locuitorii judetului Iasi de catre consilierii nostri si au fost respinse in doar cateva minute, fara nicio dezbatere sau analiza din partea majoritatii PNL-PMP patronate de Costel Alexe, mai cunoscut Romaniei ca Ministrul Tabla", sustine senatorul USR-PLUS, Marius Bodea, intr-un comunicat de presa.Consiliul Judetean Iasi a aprobat, miercuri, in sedinta extraordinara, bugetul pentru anul 2021, veniturile institutiei fiind estimate la 1.196.013,40 milioane lei, iar cheltuielile - la 1.476.788,73 milioane lei.Conducerea CJ Iasi afirma ca proiectul de buget prevede investitii majore la capitolul dezvoltare, astfel incat peste 30 la suta din buget va fi directionat pentru aceasta sectiune.