Consilierii PNL si PSD nu au votat bugetul Sectorului 1. Clotilde Armand: "Va propun sa lasati campania electorala la o parte"

Consilierii PNL au motivat in discutiile purtate inaintea votarii ordinii de zi ca Primaria nu a organizat o dezbatere publica si au invocat incalcari ale legii, scrie Hotnews.ro Clotilde Armand a declarat ca bugetul a stat in dezbatere publica 3 saptamani, si a cerut consilierilor PNL sa dea un termen clar, cat au nevoie ca sa studieze si sa amendeze bugetul fiindca nu poate face plati pentru investitii.Consilierii PSD au cerut mai multi bani pentru spitale, la sedinta participand si managerii spitalelor Grigore Alexandrescu si Oftalmologie care au cerut fonduri. Primarul Clotilde Armand a declarat ca s-au dat bani, mai multi ca anul trecut, desi bugetul este unul mai mic, circa 8 milioane lei."Primaria este deschisa, rugamintea este sa ne grabim, suntem in aprilie, nu am putut sa platim nicio investitie, sunt investitiile in scoli care trebuie platite. Dupa doua saptamani de dezbateri am mai lasat o saptamana. Oamenii ce vor este sa votam. Cat vreti sa mai dezbatem. (...) Va propun sa lasati campania electorala la o parte si sa anuntati de cat timp aveti nevoie sa studiati si sa amendati bugetul", a declarat primarul Clotilde Armand in timpul sedintei de Consiliu Local.Votul pe ordinea de zi a fost urmatorul: 1 vot impotriva, 13 abtineri si 12 voturi pentru.