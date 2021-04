Ce conditie pun consilierii PNL Sector 1 pentru a vota bugetul. Se intrunesc in sedinta extraordinara, luni

Consilierii liberali solicita primarului Clotilde Armand dezbaterea publica a proiectului, pentru a evita incalcarea legii. "De la Cluj la Timisoara, de la Oradea la Piatra Neamt, toate primariile care isi respecta cetatenii au reusit sa organizeze dezbateri publice pe bugetele locale, cu participare numeroasa si discutii de substanta.Transparenta nu trebuie sa fie doar un cuvant care suna bine in sloganurile electorale, iar locuitorii sectorului 1 trebuie tratati cu respect", argumenteaza Sebastian Burduja presedinte PNL Sector 1."PNL Sector 1 sustine adoptarea urgenta a unui buget axat pe dezvoltare a comunitatii locale prin investitii, cu o conditie ferma: legalitate deplina.In acest moment, aprobarea unui buget facut pe repede inainte, fara consultari publice si construit pe baza unei organigrame suspendate ar genera un blocaj generalizat la nivelul administratiei locale a sectorului 1, dupa ce Tribunalul Bucuresti a decis recent suspendarea reorganizarii din decembrie 2020.Astazi, de la ora 12.00, este convocata o sedinta ordinara a Consiliului Local Sector 1, bugetul fiind unul dintre punctele de pe ordinea de zi", transmite PNL sector 1.Potrivit comunicatului, situatia actuala din Primaria Sectorului 1 a rezultat in urma deciziei executorii a Tribunalului Bucuresti din 30 martie 2021, prin care se suspenda HCL nr. 291/2020, care vizeaza reorganizarea unor structuri din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, conform propunerii primarului Clotilde Armand Este vorba, intre altele, despre desfiintarea Administratiei Pietelor, Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Unitatilor Sanitare Publice si a Centrului Cultural.Prin decizia instantei, se revine, in fapt, la starea anterioara reorganizarii, conform art. 14 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care prevede faptul ca: "Suspendarea executarii actului administrativ are ca efect incetarea oricarei forme de executare, pana la expirarea duratei suspendarii".PNL Sector 1 a solicitat puncte de vedere oficiale de la prefectura si Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP), pentru a lamuri situatia incerta in care primaria Sectorului 1 se afla astazi.Aprobarea unui proiect de buget bazat pe un act suspendat in instanta ar crea si mai mult haos, riscul de a fi contestat si consecintele aferente fiind incomensurabile. In conditiile in care suntem inca in termenul permis de legea finantelor publice, solicitam public urgentarea raspunsurilor de la aceste doua institutii carora ne-am adresat pentru clarificarea situatiei.In plus, pentru ca termenul legal pentru aprobarea bugetului este 22 aprilie si raspunsurile de la prefectura si ANFP sunt esentiale, PNL ii propune primarului sectorului 1 sa foloseasca aceste zile pentru a organiza dezbateri publice reale pe tema bugetului."Bugetarea participativa nu este doar un moft sau o practica in primariile eficiente, ci a fost reglementata chiar la nivelul sectorului 1 prin Hotararea Consiliului Local nr. 267 din 28.08.2019, privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.Ii solicitam public primarului Clotilde Armand informarea cetatenilor privind cauzele pentru care actualul proiect de buget nu include nicio componenta participativa, incalcand astfel legea. De asemenea, solicitam de urgenta dezbateri publice pe seama proiectului de buget local, inclusiv dezbateri online care sa implice cat mai multi cetateni ai comunitatii noastre", afirma liberalii. Echipa de consilieri PNL intelege nivelul responsabilitatii pe care o are si ia in serios fiecare secunda alocata comunitatii.Chiar daca termenul de public servant, cum sunt numiti in limba engleza toti cei aflati in serviciul public, nu are o traducere directa in limba romana, mi-as dori ca toti alesii nostri sa inteleaga insemnatatea acestei misiuni si sa se comporte ca atare: in slujba cetatenilor. Asta inseamna, la un nivel de baza, sa respecte legea si sa ii implice, sa ii auda si mai ales sa ii asculte pe cei pe care ii reprezinta", a declarat Sebastian Burduja, presedinte PNL Sector 1.