Buletine de vot disparute misterios din depozitul Judecatoriei Mizil. Documentele erau probe intr-o ancheta penala vizand o presupusa frauda comisa in septembrie 2020

Documentele faceau obiectul unei anchete penale, privind o posibila frauda electorala, potrivit unor surse judiciare.Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Mizil au confirmat ca a fost deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de violarea unui sediu profesional si sustragere de inscrisuri oficiale. Surse judiciare au precizat ca pana la acest moment nu se cunoaste autorul furtului, iar ancheta se face asupra faptei.Sursele citate au precizat ca procurorii din Mizil cercetau o posibila frauda electorala la alegerile din comuna prahoveana Ciorani. Exista cel putin o plangere in acest sens, in care se reclama mai multe nereguli la turul de scrutin din septembrie, motiv pentru care s-ar fi decis renumararea voturilor pentru desemnarea primarului de la Ciorani.Alegerile in comuna Ciorani au fost castigate cu aproximativ 70% din voturile exprimate de Marin Voicu, fost membru PSD trecut intre timp la PNL . Voicu este primar in localitatea prahoveana din 2000 si a ajuns acum la al saselea mandat. Plangerile penale depuse in cazul scrutinului ar viza presupuse fraude electorale care ar fi comise in favoarea lui Marin Voicu. Alegerile locale din septembrie 2020 au fost castigate , la Ciorani, de catre Marin Voicu. Acesta este un vechi membru PSD, dar care a decis anul trecut sa se inscrie la PNL, partid din partea caruia a si candidat. Marin Voicu este primar la Ciornani din anul 2000.