Muntele de cabluri date jos de pe stalpii din Timisoara. "Fara spectacol, fara primar cocotat pe scara masinii de interventie"

Fritz adauga ca asa arata normalitatea si ca aceasta actiune va continua pana cand nu vor mai exista cabluri aeriene in oras."Ceea ce vedeti in fotografie sunt 12 kilometri de cabluri care au fost date jos de pe stalpii din oras. Dupa saptamani de negocieri (si da, niste notificari despre amenzile ce ar putea urma), operatorii de date au trecut la curatarea stalpilor pe 200 de strazi si bulevarde. Toate proiectele noi ale primariei vor include obligatoriu canalizatie subterana pentru retelele de date.Iar daca nu ati observat ca privirea nu vi se mai incurca in cabluri este pentru ca asa arata normalitatea. Fara spectacol, fara primar cocotat pe scara masinii de interventie, aceste actiuni vor continua pana cand orasul va deveni liber de cabluri aeriene", a scris Dominic Fritz pe Facebook.